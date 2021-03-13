”Не опоздайте в школу!” Узнайте о возможностях обучения

Руководитель отдела Кассы по безработице по повышению квалификации и услугам по карьере Карин Андре говорит, что первое сентября уже ближе, чем нам кажется. ”Многие годы работники кассы по безработице сталкиваются с тем, что люди в августе обнаруживают, что можно было бы пойти учиться чему-то новому, но не знают точно, чему и где. Тогда уже остается мало времени, и планы пойти учиться передвигаются на год вперед”, отмечает Андре.

Для того чтобы в этом году не использовать то же оправдание, нужно уже сейчас начинать действовать. Прежде всего следует пойти на консультацию по карьере, чтобы вместе со специалистом обсудить, что можно пойти изучать и куда. Важно также подумать о том, как вы будете совмещать семейную жизнь, работу и учебу.

Учебные заведения также год от года меняют организацию обучения таким образом, чтобы и взрослые люди могли бы прийти учиться.

Руководитель обучения Хаапсалуского центра прикладного образования Ингрит Кера отметила, что они мотивируют людей учиться и повышать свою квалификацию и подчеркивают то, что возраст этому не помеха!

”Со стороны учебного заведения предлагаем учащимся гибкую форму обучения. Открытое обучение в виде дополнительных курсов, возможность цикличной формы обучения при получении уровневого образования, для того чтобы можно было совмещать работу и учебу. Также при организации дополнительного обучения стараемся также предложить возможность онлайн-обучения”, отметила она.

Руководитель проекта Вырумааского Центра профессионального образования Терье Круусалу обратила внимание на то, что работающим людям очень хорошо подходит форма обучения на основе рабочего места. ”Мы сотрудничаем со многими предприятиями, чтобы познакомить людей с возможностями, и многие предприятия поддерживают обучение работников именно в форме обучения на рабочем месте. Мы ходим на предприятия, чтобы рассказать работникам о возможностях обучения и курсах. Также и предприятия приходят к нам, чтобы ближе ознакомиться с возможности нашего учебного заведения”.