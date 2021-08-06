Обзор краткосрочных работ: как люди приняли введение новшества и как часто им пользовались?
До вступления в силу нового закона, чтобы выполнить краткосрочную работу, нужно было сниматься с учета кассы по безработице.
”Многих пугало, что надо было сняться с учета и потом встать на учет заново, возникало много вопросов. Теперь эти страхи пропали, и люди активно используют возможность, наряду с поиском основной работы, заработать дополнительные деньги, не теряя медицинскую страховку, страхового возмещения или пособия по безработице”, сказала руководитель отдела услуг для работодателей и соискателей работы Марина Радик.
Что представляют из себя подобные подработки?
Безработный, зарегистрированный в кассе по безработице, может заниматься подработкой восемь дней в месяц. Например, в течение месяца можно заключить один 8-дневный договор или восемь однодневных, закон в данном случае ограничений не устанавливает. Рабочий день в некоторых случаях может означать восемь часов работы, в других случаях три часа.
Марина Радик говорит, что в начале было много путаницы, например, была ситуация, когда с человеком был заключен годовой договор, в котором сказано, что он работает восемь дней в месяц. ”В этом случае речь уже не идет о подработке, потому что период действия этого договора больше восьми дней”, добавляет она.
Заработная плата за подработку не может превышать 233 евро и 60 центов брутто, то есть не может быть более 40 процентов от ставки минимальной заработной платы в текущем году. Также, будучи на учете в качестве безработного, можно брать подработки в общей сложности в период до 12 месяцев в течение двух лет.
”В сентябре этого года закончится год с того момента, как были разрешены подработки и те, кто использовал эту возможность каждый месяц, должны учесть временное ограничение”, пояснила Радик.
Какой была обратная связь?
Радик говорит, что хотя в самом начале подработки вызвали много вопросов, в общем обратная связь была позитивной. У многих вызвало путаницу и вопросы, что будет с тем, что они состоят на учете и сохранится ли пособие.
”При выполнении подработок в части статуса безработного и пособия ничего не меняется. Помимо пособия или возмещения можно заработать дополнительные деньги, поддерживая уровень своей компетенции, обучаясь, пробуя что-то новое”, сказала Радик.
Также часто спрашивали о заработной плате — что все-таки значит брутто зарплата и учитываются ли отпускные? ”Ответ — да, все доходы учитываются и заработать можно 233,60 евро брутто”.
С точки зрения Эстонской кассы по безработице, разрешение выполнять подработки существенно увеличило степень сотрудничества с Налоговым департаментом, Трудовой инспекцией и работодателями.
Каковы наиболее распространенные сферы для подработок, и как часто их выполняли?
В течение первого года чаще всего подработка выполнялась в сферах обслуживания и торговли. За ними идет сфера общественного питания, уборки и строительства. ”В разрезе по месяцам, много подработок было в сфере социальной работы, работы по уходу, образования, работы с документами и в сфере красоты”.
Средняя продолжительность подработки в течение месяца составляла 2 — 3 дня. Это говорит о том, что подработки выполняются скорее по дням, нежели восемь дней подряд.
”Говоря о подработках, мы рады, что их стали использовать с самого начала во всех уездах Эстонии, начиная с Хийумаа, заканчивая столицей, и так было весь год”, сказала Радик.
В сентябре было выполнено 1594 подработки, в октябре уже 2321, и в течение последних шести месяцев эти цифры приблизились к 3000. Рекордное количество подработок было в мае (3901), что по словам Радик был связано с ослаблением ограничений и ростом количества сезонной работы. В июне количество подработок было также выше, чем в большинство прошлых месяцев. Всего в течение первого года подработать попробовали около 8000 человек.
· Женщины активнее берут подработки по сравнению с мужчинами. Доля женщин в разрезе по месяцам составляет 70%.
· По возрастам особых различий нет — подработки берут как молодые, так и люди старшего возраста. Немного меньше остальных те, кто младше 19 лет и старше 60.
· У 70% людей, берущих подработки, имеется профильное образование (высшее или прикладное). Чаще всего подработки берут люди, зарегистрированные в кассе по безработице менее полугода.
· Активность стали проявлять и те, кто являлись безработными несколько лет подряд, а теперь, когда появилась возможность подработать, вернулись на рынок труда.