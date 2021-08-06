Обзор краткосрочных работ: как люди приняли введение новшества и как часто им пользовались?

До вступления в силу нового закона, чтобы выполнить краткосрочную работу, нужно было сниматься с учета кассы по безработице.

”Многих пугало, что надо было сняться с учета и потом встать на учет заново, возникало много вопросов. Теперь эти страхи пропали, и люди активно используют возможность, наряду с поиском основной работы, заработать дополнительные деньги, не теряя медицинскую страховку, страхового возмещения или пособия по безработице”, сказала руководитель отдела услуг для работодателей и соискателей работы Марина Радик.

Что представляют из себя подобные подработки?

Безработный, зарегистрированный в кассе по безработице, может заниматься подработкой восемь дней в месяц. Например, в течение месяца можно заключить один 8-дневный договор или восемь однодневных, закон в данном случае ограничений не устанавливает. Рабочий день в некоторых случаях может означать восемь часов работы, в других случаях три часа.

Марина Радик говорит, что в начале было много путаницы, например, была ситуация, когда с человеком был заключен годовой договор, в котором сказано, что он работает восемь дней в месяц. ”В этом случае речь уже не идет о подработке, потому что период действия этого договора больше восьми дней”, добавляет она.

Заработная плата за подработку не может превышать 233 евро и 60 центов брутто, то есть не может быть более 40 процентов от ставки минимальной заработной платы в текущем году. Также, будучи на учете в качестве безработного, можно брать подработки в общей сложности в период до 12 месяцев в течение двух лет.

”В сентябре этого года закончится год с того момента, как были разрешены подработки и те, кто использовал эту возможность каждый месяц, должны учесть временное ограничение”, пояснила Радик.

Какой была обратная связь?

Радик говорит, что хотя в самом начале подработки вызвали много вопросов, в общем обратная связь была позитивной. У многих вызвало путаницу и вопросы, что будет с тем, что они состоят на учете и сохранится ли пособие.