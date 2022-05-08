ФОТО | Люди продолжают нести цветы на Военное кладбище. На месте — много полиции

За порядком следит полиция, силы которой вышли на улицы в усиленном составе. Как сообщил около полудня корреспондент RusDelfi, полиции на месте действительно много.

По его словам, на подходе к памятнику из ограждений сделали два коридора, чтобы потоки не пересекались: вход и выход.

”Места у самого солдата очень мало. Человек 20 за раз поместится, не больше”, — отметил корреспондент.

Около 19 часов вечера он сообщил, что возле памятника спокойно. Людей мало, а полиции по-прежнему много.

Цветы к памятнику люди начали нести еще в субботу. Читайте репортаж ЗДЕСЬ.