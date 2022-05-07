ФОТО | "Перестанем помнить — всё станет пылью". Люди идут к Бронзовому солдату уже сегодня
Неспешно, чаще парами, с гвоздиками в руках, подходят к военному кладбищу. В основном, это люди старшего возраста.
”Про войну мне рассказывал дед, хотя и не сильно хотел распространяться на эту тему” , — делится Татьяна. У женщины все ветераны похоронены в России, на их могилы в последние годы попасть было сложно. Поэтому, по рассказу Татьяны, она вместе с мужем приходит сюда, к Бронзовому солдату.
Бабушка и дедушка Людмилы дожили до Победы. Сейчас они похоронены на военном кладбище, недалеко от Бронзового солдата. Поэтому традиционные красные гвоздики женщина несет всем. На вопрос, что для вас 9 мая, женщина смахивает внезапно появившиеся крупные слезы. ”Всегда стараемся на День Победы приходить сюда, единственное, не были в прошлом году из-за пандемии”, — рассказывает Людмила. Ее муж, Юрий добавляет, что в этом году решили прийти пораньше. ”Из-за войны не хотим попасть на какие-то волнения. Мало ли что случится. Я сам из Украины. Провокаторов сейчас слишком много, к сожалению”, — отмечает мужчина . ”И непонятно, с какой стороны”, — добавляет Людмила. ”Лучше пораньше прийти, помянуть”.
К Бронзовому солдату неторопливо подходит пожилая женщина.
”Мне ходить очень тяжело, сын привез на машине, поэтому пришли к памятнику сегодня. Завтра и послезавтра подъехать уже нельзя, перекроют тут все дороги, уже и не пошла бы”, — рассказывает Тамара Ивановна. Во время войны женщина была подростком, а ее муж прошел всю Эстонию. ”И похоронен здесь же”, — рассказывает женщина и делится, что сначала заехали на могилку к нему, а сейчас — к памятнику. Шепчет, что пока мы все помним, и ветеранов будут помнить. ”А как перестанем помнить, все станет пылью”.
Школьник Мартин рассказывает, что приходит вместе с папой Максимом к памятнику каждый год. ”Было много героев, которые пали во имя того, чтобы нацисты проиграли. Они молодцы, что дошли до Берлина. Они отдали жизнь за наше будущее, чтобы мы могли жить свободно”. Отец и сын приехали к памятнику сегодня, потому что выдалась свободное время. ”Не играет важную роль, какого числа прийти и почтить память. Главное — помнить”, — заканчивает разговор мужчина.
Большинство пришедших сегодня 9 мая еще раз вспомнят о родных, которые воевали. Но уже дома, в семейном кругу.