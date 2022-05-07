ФОТО | "Перестанем помнить — всё станет пылью". Люди идут к Бронзовому солдату уже сегодня

Неспешно, чаще парами, с гвоздиками в руках, подходят к военному кладбищу. В основном, это люди старшего возраста.

”Про войну мне рассказывал дед, хотя и не сильно хотел распространяться на эту тему” , — делится Татьяна. У женщины все ветераны похоронены в России, на их могилы в последние годы попасть было сложно. Поэтому, по рассказу Татьяны, она вместе с мужем приходит сюда, к Бронзовому солдату.

Бабушка и дедушка Людмилы дожили до Победы. Сейчас они похоронены на военном кладбище, недалеко от Бронзового солдата. Поэтому традиционные красные гвоздики женщина несет всем. На вопрос, что для вас 9 мая, женщина смахивает внезапно появившиеся крупные слезы. ”Всегда стараемся на День Победы приходить сюда, единственное, не были в прошлом году из-за пандемии”, — рассказывает Людмила. Ее муж, Юрий добавляет, что в этом году решили прийти пораньше. ”Из-за войны не хотим попасть на какие-то волнения. Мало ли что случится. Я сам из Украины. Провокаторов сейчас слишком много, к сожалению”, — отмечает мужчина . ”И непонятно, с какой стороны”, — добавляет Людмила. ”Лучше пораньше прийти, помянуть”.

К Бронзовому солдату неторопливо подходит пожилая женщина.

”Мне ходить очень тяжело, сын привез на машине, поэтому пришли к памятнику сегодня. Завтра и послезавтра подъехать уже нельзя, перекроют тут все дороги, уже и не пошла бы”, — рассказывает Тамара Ивановна. Во время войны женщина была подростком, а ее муж прошел всю Эстонию. ”И похоронен здесь же”, — рассказывает женщина и делится, что сначала заехали на могилку к нему, а сейчас — к памятнику. Шепчет, что пока мы все помним, и ветеранов будут помнить. ”А как перестанем помнить, все станет пылью”.