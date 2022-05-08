Новости Эстонии
08.05.2022, 09:21

Полиция вышла на улицы в усиленном составе

 
Avarii Tondiraba tn
Avarii Tondiraba tn
Foto: Veiko Vares

Уже за день до наступления 9 мая полиция будет патрулировать улицы в усиленном составе с целью предотвращения возможных провокаций.

Решение вывести на улицы самоуправлений дополнительные патрули вызвано тем, что, по данным полиции, ряд жителей Эстонии собирается начать отмечать 9 мая уже в воскресенье, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы уделяем особое внимание памятникам и мемориалам в общественных местах, где исторически принято собираться. Там мы будем представлены большими силами. Но мы также находимся на периферии. Наша цель — предотвратить возможные провокационные явления у памятников, поэтому мы постараемся пресечь эти потенциальные угрозы подальше от эпицентра", — рассказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.

По его оценке, сторонники путинского режима не представляют собой реальной угрозы, поскольку в основном это пожилые люди.

RusDelfi
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