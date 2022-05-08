Полиция вышла на улицы в усиленном составе
Уже за день до наступления 9 мая полиция будет патрулировать улицы в усиленном составе с целью предотвращения возможных провокаций.
Решение вывести на улицы самоуправлений дополнительные патрули вызвано тем, что, по данным полиции, ряд жителей Эстонии собирается начать отмечать 9 мая уже в воскресенье, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы уделяем особое внимание памятникам и мемориалам в общественных местах, где исторически принято собираться. Там мы будем представлены большими силами. Но мы также находимся на периферии. Наша цель — предотвратить возможные провокационные явления у памятников, поэтому мы постараемся пресечь эти потенциальные угрозы подальше от эпицентра", — рассказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.
По его оценке, сторонники путинского режима не представляют собой реальной угрозы, поскольку в основном это пожилые люди.