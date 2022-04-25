Полиция считает вероятными провокации в годовщину Бронзовой ночи и по случаю 9 Мая. Вновь активизировались "Солдаты Одина"
Полиция не исключает провокаций в течение ближайших двух недель в связи с 15-летием Бронзовой ночи и мероприятиями 9 Мая, передает RusERR.
"Я считаю провокации весьма вероятными. Результат провокаций может быть разным. Если кто-то в личных целях захочет прийти с ленточкой или флагом, то нам это может показаться провокацией, но на самом деле это нельзя воспринимать так. В то же время мы должны учитывать, что полицию могут испытать на прочность. У нас снова активизировалась группировка под названием "Солдаты Одина" (Финская полиция безопасности характеризует деятельность организации как расистскую и ксенофобскую, хотя сами ее последователи это отрицают — прим. ред.). Их цель — приехать учинить самосуд", — рассказал в передаче "Aktuaalne kaamera. Nädal" на канале ETV глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
Полиция решила запретить публичные собрания в период с 26 апреля по 10 мая. В полицию поступили пять заявлений о проведении публичных мероприятий — два выступления на Тынисмяги и улице Татари 26 апреля по случаю годовщины Бронзовой ночи и три публичных собрания 9 мая, — которые полиция отклонила.
В преддверии 9 Мая парламент Эстонии принял Закон о запрете враждебной символики: согласно закону, присоединение к агрессии иностранного государства считается преступлением, а также закон запрещает демонстрацию символики, связанной с агрессией.