Полиция запрещает публичные собрания, на которых используется враждебная символика

Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма. Пока запрет установлен в Таллинне и Харьюмаа, также такие собрания не разрешаются в Ида-Вирумаа, и при необходимости запрет будет расширен на всю Эстонию.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что поминание погибших во Второй мировой войне 9 мая в этом году и в дальнейшем должно отличаться от того, что мы видели в предыдущие годы.

„Эстонское государство до сих пор относилось к мероприятиям 9 мая толерантно, но нынешние действия России в Украине исключают проведение в Эстонии публичных собраний, которыми выражается поддержка стране-агрессору и на которых экспонируется военная символика. В этот день полиция будет работать в увеличенном составе, будем давать указания убирать символику, будем реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно”, — сказал Эльмар Вахер.

Запрет действует до 10 мая, но при необходимости он будет продлен, так как экспонирование враждебной символики в эстонском публичном пространстве неприемлемо и в другое время.

„Полиция обращает внимание на использование такой символики. На основании зарегистрированных до сих пор случаев можем сказать, что символику используют с целью провокации. Сейчас полицейские беседуют с человеком, который носит символику, и просят ее удалить, но с приближением 9 мая мы готовы реагировать на использование враждебной символики резолютнее и начинать по таким случаям делопроизводство”, — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны.

Поминание павших в Эстонии не запрещено. 9 мая можно поминать погибших возложением на кладбище цветов и зажиганием свечей.