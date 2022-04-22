Во избежание правонарушений и конфликтов полиция запретила проведение пяти общественных мероприятий

В полицию было подано два сообщения об общественных собраниях, которые планировалось провести 26 апреля (на Тынисмяги и улице Татари) и три сообщения о планируемых мероприятиях на 9 мая (два — на территории расположенного на Фильтри теэ кладбища и одно — это шествие от улицы Одра до кладбища на Фильтри теэ).

В прежние годы на всех общественных мероприятиях, проходивших в этих местах, использовалась символика, которая сейчас признана символикой, оправдывающей российскую агрессию в Украине, и которая может привести к возникновению конфликтов среди участников собраний.

Во избежание провокаций полиция воспользовалась данным ей законом правом запретить проведение этих общественных собраний. Правоохранители будут с повышенным вниманием следить за ситуацией, и в случае использования враждебной символики или разжигании розни — реагировать на нарушения.

Полиция напоминает, что никто не запрещает людям почтить память павших во II мировой войне, но нельзя это делать с разжиганием розни. Все желающие помянуть погибших возложением на кладбище цветов могут это сделать.