Сводка за сутки: в авариях пострадали семь человек. Подробности трех ДТП с тяжелыми последствиями

В 7.22 в Нарве у дома номер 12 по Таллиннскому шоссе, произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Ехавший на велосипеде по тротуару нетрезвый 61-летний мужчина наехал на пешехода — 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 17.37 грузовик Scania в волости Камбья (Тартумаа) врезался в поезд компании Elron . Пять пассажиров поезда доставлены в больницу. Подробнее читайте здесь.

12.03 в 00.06 в Таллинне у дома номер 5 по Нарвскому шоссе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. 40-летний мужчина переходил проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и получил удар от автомобиля Mazda 3, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция задержала 11 водителей с признаками алкогольного опьянения.