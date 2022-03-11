ЧП и криминал
11.03.2022, 19:59

ФОТО И ВИДЕО | Под Тарту пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, восемь человек пострадали

 
В пятницу, 11 марта, в 17:37 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кюлитсе, Тартумаа, на железнодорожном переезде Ропка, где, по предварительным данным, на пути перед поездом выехал грузовик Scania, которым управлял 45-летний водитель. После столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов.

Пассажиров сняли с поезда, чтобы затем подсадить в автобусы. по предварительным данным. легкие повреждения получили восемь человек, которым предстоит дополнительный медицинский осмотр в больнице.

Согласно описаниям читателя Delfi, оказавшегося в поезде, столкновение произошло очень быстро, никакого предупреждающего сигнала ему не предшествовало. Многих людей отбросило на соседние сидения, и багаж упал с полок, однако тяжелых повреждений никто не получил. Все пассажиры, как и оба водителя, были в состоянии передвигаться самостоятельно.

В пресс-службе Спасательного департамента Delfi подвердили отсутствие у пассажиров тяжелых повреждений. Людей сопроводили в автобусы, на данный момент движение на месте происшествияперекрыто.

Elron организовала запасной транспорт для пассажиров, следовавших поездом в Валгу, сообщил Elron.

Elron также заменит все сегодняшние поезда, которые должны были отправиться из Валги, автобусами. Подробная информация — на сайте Elron.

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