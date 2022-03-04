ВИДЕО | Глава полиции о бунте баров: уверен, что новых Mem Cafe не будет
Ряд увеселительных заведений сообщили, что прекращают с 11 марта следовать коронавирусным ограничениям. Глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что полиция готова при необходимости отреагировать.
Вахер отметил, что решения, связанные с коронакризисом, принимает Департамент здоровья. "Если Департамент здоровья попросит помощи — мы, естественно, поможем. Решение, как вести себя с этими заведениями, — в руках Департамента здоровья", — сказал Вахер.
По словам руководителя полиции, в целом эстонские развлекательные заведения и заведения общественного питания в период кризиса вели себя очень хорошо. "Эстонские предприниматели — разумные люди. Я уверен, что ситуаций, подобных той, что была с Mem Cafe, не возникнет. Если возникнет, то мы будем решительны", — предупредил Вахер.
Напомним, что таллиннское Mem Cafe было закрыто по решению Департамента здоровья, так как не соблюдало действующие коронавирусные ограничения (подробнее читайте здесь).
В пятницу в первой половине дня ряд эстонских ночных клубов, развлекательных заведений и мест общественного питания решили выступить против установленных правительством коронавирусных ограничений и отказаться от их исполнения в своих заведениях с 11 марта.
Изначально таких заведений было 11, но позже некоторые бары попросили себя из списка удалить.
Сейчас в список входят 8 таллиннских и одно нарвское заведение.
1. Ööklubi 9/11
2. Korsaar
3. Kolmas Koht
4. Oasis Restorant
5. Vegan inspiratsioon
6. Koht
7. Baila Bar
8. Geneva Nightclub