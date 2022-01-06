Полиция возбудила против хозяина скандального MEM Cafe уголовное дело. Элвис Брауэр считает это государственной травлей

5 января полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Вана-Каламая на исполяющего служебные обязанности сотрудника охранной фирмы, 45-летнего мужчину, напали в ходе возникшего конфликта двое мужчин — 46 и 29 лет. Охраннику были причинены телесные повреждения.

"Сегодня нам с напарником Марко из полиции сообщили, что против нас возбуждено уголовное дело", — написал Брауэр в социальных сетях. Он добавил, что полиция их рассматривает как подозреваемых.

По словам хозяина кафе, охранник нанятый Департаментом здоровья для охраны MEM Cafe, толкнул ребенка напарника Брауэра.

"Отец заблокировал на секунду охранника, чтобы впустить своего ребенка. Возникла маленькая толкотня", — объяснил суть инцидента Брауэр.

Напомним, что Департамент здоровья вынес 30 ноября фирме OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе было запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

Почти двое суток, после того как у MÉM Cafe в Каламая начали собираться люди, протестующие против закрытия скандального заведения, за порядком и выполнением предписания следили полицейские. В четверг, 2 декабря, полицейских сменили сотрудники охранной фирмы.

Департамент здоровья посчитал более разумным решением для гарантии выполнения постановления нанять охранную фирму, чтобы полицейские могли вернуться к своей обычной работе.

Услуги охранной фирмы придется оплачивать лично владельцу кафе — известному активисту и антипрививочнику Элвису Брауэру.

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