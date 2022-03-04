Одиннадцать клубов и ресторанов решили игнорировать коронавирусные ограничения
Менеджер ночного клуба 9/11 Симо Проттен сообщил Delfi, что они направили правительству сообщение о том, что планируют снять ограничения самостоятельно. Вступать в дискуссию с правительством представители и заведений не планируют.
"Государство делает для определенных ситуаций исключения, которые не поддаются никакой логике. Например, на акции протеста против войны в Украине было 30 000 человек. Почему мы должны держать двери закрытыми?” — аргументировал Проттен.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер сказал Delfi, что сейчас не может комментировать ситуацию. ”Это должен прокомментировать Департамент здоровья, к чьей сфере ответственности это относится”, — сообщил он.
Под заявлением подписались:
1. Ööklubi 9/11 — Tulika 9/11
2. Korsaar — Dunkri 5
3. Grand shisha — Mere pst 4
4. Kolmas Koht — Niidi põik 3
5. Naiiv — Vabaduse pst 5
6. Oasis Restorant — Rotermanni 14
7. Vegan inspiratsioon — Lai 44 8. Koht, Lai 8 (Toome Köök OÜ)
9. Baila Bar — Sauna 1 10. Labor Baar — Suur-Karja 10
11. Geneva Nightclub — Võidu 2, Narva