Одиннадцать клубов и ресторанов решили игнорировать коронавирусные ограничения

Менеджер ночного клуба 9/11 Симо Проттен сообщил Delfi, что они направили правительству сообщение о том, что планируют снять ограничения самостоятельно. Вступать в дискуссию с правительством представители и заведений не планируют.

"Государство делает для определенных ситуаций исключения, которые не поддаются никакой логике. Например, на акции протеста против войны в Украине было 30 000 человек. Почему мы должны держать двери закрытыми?” — аргументировал Проттен.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер сказал Delfi, что сейчас не может комментировать ситуацию. ”Это должен прокомментировать Департамент здоровья, к чьей сфере ответственности это относится”, — сообщил он.

Под заявлением подписались:

1. Ööklubi 9/11 — Tulika 9/11

2. Korsaar — Dunkri 5

3. Grand shisha — Mere pst 4

4. Kolmas Koht — Niidi põik 3

5. Naiiv — Vabaduse pst 5

6. Oasis Restorant — Rotermanni 14

7. Vegan inspiratsioon — Lai 44 8. Koht, Lai 8 (Toome Köök OÜ)

9. Baila Bar — Sauna 1 10. Labor Baar — Suur-Karja 10

11. Geneva Nightclub — Võidu 2, Narva