РЕПОРТАЖ | В Таллинне прошла акция в поддержку Украины — 30 тысяч человек скандировали "Слава Украине"

"Мы переживаем за Украину. У нас там родственники. Сестра, брат, бабушки, дедушки. Они сейчас на Востоке Украины. Многие в Киеве, там идут ожесточённые бои. Мы общаемся, можем позвонить, интернет тоже работает", — сказала RusDelfi ИТ-специалист Дина.

Татьяна в Эстонии третий год. Сейчас в Харькове у нее родные, под Харьковом дочь. Признается, долго на акции не выдержала — сейчас все принимается слишком близко к сердцу, трудно сдерживать слезы. Но то что люди собрались, для нее очень важно. "Для меня — это неожиданно и очень важно! Я не могу описать словами, насколько! Так много людей в Эстонии пришло — эстонцы, украинцы, русские!". И прямо в этот момент Татьяне пишет дочь из Харькова. "А ребенок пишет: "Снова гремит…" Сейчас слышно грады, мимо дома прошли танки в сторону аэропорта. Украинские танки. Это новости из дома", — говорит Татьяна.

"Людей много, но пока сложно оценить количество. Многие пришли с флажками, кто-то окутался флагом Украины, многие и с эстонским триколором. На сцене исполняют украинские песни", — сказал Андрей Шумаков.

Карис добавил, что нынешняя война невероятна, абсурдна и ужасна. Он добавил, что Путин опасается демократического украинского государства, которое будет выбирать свое будущее."Слава Украине", — произнес президент. Его речь целиком читайте здесь.

"Мир, который мы знали — его больше нет. Президент Путин отправил в Украину войска, заново вернув войну в сердце Европы. Уже многие погибли в этой непонятной войне. Я соболезную всем семьям, которые оказались жертвами в этой войне. Как отцу и просто человеку мне больно смотреть, как украинские семьи с детьми бегут из Украины неизвестно куда", — сказал президент Эстонии Алар Карис. Он призвал всех поддерживать Украину, местных украинцев.

Митинг стартовал с гимна Украины: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Сразу после все присутствующие исполнили гимн Эстонии. После гимна со сцены прозвучало: "Украина — это Европа. Европа — это Украина".

Репортер RusDelfi на месте написал в 14:30, что люди начинают собираться на площади. Ближе к 15:00 на площади уже не было места. Многим пришлось наблюдать за происходящим с соседних улиц. В итоге, по оценке полиции, максимально в один момент на месте было 30 тысяч человек.

"Наши сестры не хотят покидать Украину. Они переживают за стариков, за мужей. Некоторые трассы заминированы, многие боятся перемещаться между городами, — добавила она. — Мы не держим зла на русский народ. Нужно объединиться, думать, как мы можем помочь пострадавшим. Необходимо свергнуть Путина с власти".

Вероника сказала, что пришла на акцию, так как поддерживает суверенитет любого государства. "Пытаться откатить историю назад — это невозможно. Прогресс идет, имперское мышление не существует в моей голове. Чем одна нация лучше других? Почему нельзя жить в свободном мире, жить так, как ты хочешь. Я в шоке от того, насколько машина пропаганды хорошо работает. Мы в 21 веке обсуждаем законность суверенитета какой-то нации, это глупо", — поделилась мнением она.

У многих с собой небольшие плакаты. "Нет войне", "Путин — гори в аду". "Это все, что я могу сейчас сказать", — ответил участник акции.

На месте присутствует депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. "Я здесь, потому что в четверг мой мир полностью перевернулся. Я до последнего не верила, что будет война. Долгое время мы жили в Европе, где нам пытались доказать, что могут быть только гибридные, информационные войны. Когда я увидела первые фотографии, мне стало очень больно. Не осталось никаких сомнений, что красная линия пройдена. Непонятно, что будет дальше, даже в Эстонии. Я здесь, потому что не могу иначе, я никогда не ходила на митинги, но сегодня я здесь как человек. Я хочу, чтобы война прекратилась", — добавила центристка. Она заверила, что на месте много ее коллег из Центристской партии: Андрей Коробейник, Тынис Мелдер.

Эстония может помочь тем, что остановит поляризацию общества на тему войну. "Меня поражает, насколько разные точки зрения. Некоторые оправдывают эту войну. Да, я осуждаю преступления на Донбассе, но нельзя оправдывать новые жертвы. Меня сильно пугает, что будут в Эстонии. Между людьми прошел огромный водораздел. На этом фоне вакцинация и ограничения окажутся цветочками".

На месте раздавали украинские флаги. Одна пожилая женщина шила их всю ночь. "Я из Украины. И мне больно. Я русская, и мне стыдно. Хочу пожелать всем выжить, выстоять, победить", — сказала учительница из Запорожья Наталья. Она приехала в гости, назад должна была вернуться в Харьков 24 февраля. Но война вынудила остаться в Таллинне.

Смотрите галерею с мероприятия:

"Встречаемся на площади с эстонскими и украинскими флагами, чтобы выразить поддержку украинскому народу и высказать протест российской агрессии", — сообщают организаторы митинга.