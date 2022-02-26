Алар Карис на митинге: это война не русского народа, это война президента Путина

”Уже у сотен и сотен украинских и российских семей на столах стоят траурные фотографии, потому что кто-то из их близких погиб в этой непонятной войне. Мои глубочайшие соболезнования семьям всех этих жертв”, — с этих слов начинается обращение президента Эстонии ко всем собравшимся на митинг в поддержку Украины, который сейчас проходит на площади Вабадузе.

Президент говорит о том, что станции киевского метро, где сегодня люди укрываются от смерти, напоминают бомбоубежища времен Второй мировой войны: ”Именно там жители России, Украины и Беларуси находили убежище во время воздушных налетов нацистов”.

”Эта война невероятна, абсурдна и ужасна, — считает Алар Карис. — Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, говорит: "Мне наплевать на международное право, мне наплевать на территориальную целостность соседней страны, мне наплевать на погибших, мне наплевать на внешнеполитическую изоляцию и санкции, мне наплевать, что многие считают меня агрессором и преступником, мне наплевать на все, потому что я… хочу воевать”.

Президент Эстонии сокрушается, что слова Генсека ООН Антониу Гутерриша, обращавшегося к Владимиру Путину с призывом остановить ввод войск в Украину, остались неуслышанными.

Карис говорит, что соцсети переполнены сообщениями и украинцев, и русских, которые пишут, что они против войны. "Если украинцы и русские против войны, то кто за войну? Это не война русского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина”, — уверен президент.

Карис считает, что Путин боится демократического украинского государства, ”которое само выбирает, как и с кем планировать свое настоящее и будущее”, что президент России боится ”демократической Европы, идея которой основана на свободе, равенстве и братстве”, и напоминает, что европейские страны и США ”не имеют малейшего намерения нападать на Россию”. Напротив, с Россией нужно строить дружеские отношения, но эти отношения нужно созидать в двустороннем порядке.