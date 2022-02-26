Алар Карис на митинге: это война не русского народа, это война президента Путина
”Уже у сотен и сотен украинских и российских семей на столах стоят траурные фотографии, потому что кто-то из их близких погиб в этой непонятной войне. Мои глубочайшие соболезнования семьям всех этих жертв”, — с этих слов начинается обращение президента Эстонии ко всем собравшимся на митинг в поддержку Украины, который сейчас проходит на площади Вабадузе.
Президент говорит о том, что станции киевского метро, где сегодня люди укрываются от смерти, напоминают бомбоубежища времен Второй мировой войны: ”Именно там жители России, Украины и Беларуси находили убежище во время воздушных налетов нацистов”.
”Эта война невероятна, абсурдна и ужасна, — считает Алар Карис. — Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, говорит: "Мне наплевать на международное право, мне наплевать на территориальную целостность соседней страны, мне наплевать на погибших, мне наплевать на внешнеполитическую изоляцию и санкции, мне наплевать, что многие считают меня агрессором и преступником, мне наплевать на все, потому что я… хочу воевать”.
Президент Эстонии сокрушается, что слова Генсека ООН Антониу Гутерриша, обращавшегося к Владимиру Путину с призывом остановить ввод войск в Украину, остались неуслышанными.
Карис говорит, что соцсети переполнены сообщениями и украинцев, и русских, которые пишут, что они против войны. "Если украинцы и русские против войны, то кто за войну? Это не война русского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина”, — уверен президент.
Карис считает, что Путин боится демократического украинского государства, ”которое само выбирает, как и с кем планировать свое настоящее и будущее”, что президент России боится ”демократической Европы, идея которой основана на свободе, равенстве и братстве”, и напоминает, что европейские страны и США ”не имеют малейшего намерения нападать на Россию”. Напротив, с Россией нужно строить дружеские отношения, но эти отношения нужно созидать в двустороннем порядке.
Особенно подчеркивает Алар Карис то, что украинцы храбро сражаются за свою страну, а президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве и готов быть там до конца.
Страны-члены НАТО не отправляют войска в Украину, но поддерживают боеприпасами, оружием и прочим необходимым.
Западные державы ввели новые экономические санкции против России. Но этого, считает президент Эстонии, недостаточно, необходимо достичь договоренности, например, об исключении российских банков из международной платежной системы SWIFT. ”Для Запада это будет болезненно, но это боль, которую нужно пережить. Боль украинцев сильнее”.
Карис поддерживает решение о закрытии воздушного пространства Европейского союза для российских самолетов. Эстония, как и несколько других стран Европы, сделала этот шаг.
”Я призываю всех моих соотечественников открыть свои сердца и двери эстонских домов для украинских беженцев. Давайте покажем, что мы знаем, что такое сострадание и забота. — Говорит президент. — Я призываю всех поддержать украинскую общину в Эстонии, помочь тем, чьи близкие оказались вовлечены в войну. Я знаю, у Украины и украинцев много друзей в Эстонии. Давайте им поможем! Слава Україні! ”
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