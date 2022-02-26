Мария Юферева-Скуратовски: мы должны избежать клише, что русский — это клеймо
Одной из участниц митинга в поддержку Украины, который прошел в субботу, 26 февраля, на площади Вабадузе в Таллинне, стала депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски. Мария пришла на митинг как частное лицо и пообщалась с главным редактором RusDelfi Андреем Шумаковым.
Мария, почему вы сегодня здесь?
Во-первых, я здесь потому, что мой мир в четверг утром полностью перевернулся, я до самого последнего момента, до вечера среды, никак не могла поверить и представить, что будет война именно в том понимании, в котором мы к этому привыкли — когда танки, самолеты, ракеты. Потому что долгое время мы жили в Европе, где нам пытались доказать, что войны уже, наверное, быть не может, что сейчас идут гибридные, информационные войны. И, конечно, когда я увидела первые фотографии, мне стало очень больно — и физически больно, и уже не осталось никаких сомнений, что перейдена какая-то последняя красная линия, после которой непонятно, что будет дальше даже здесь, с нами, в нашей стране. И я здесь, потому что я не могу иначе. Я никогда не ходила ни на какие митинги — может быть, только партийные, чтобы поддержать какую-то идею. Но здесь я как частное лицо, в первую очередь. как человек, который хочет, чтобы эта война прекратилась, чтобы стороны сели за стол переговоров, и это все просто прекратилось.
Есть ли здесь сегодня еще кто-то из видных эстонских политиков?
Я знаю, что здесь есть мои коллеги по Центристской партии — Андрей Коробейник, Тынис Мельдер. Но здесь очень сложно на самом деле кого-то разглядеть.
Чем Эстония может помочь сейчас Украине?
Это тот самый вопрос, который я задаю себе в последние дни — чем может помочь моя страна, чем могу помочь я лично. И мне кажется, Эстония сейчас может помочь еще и тем, что поляризация в нашем обществе не будет продолжаться. Потому что наблюдая, что происходит в том же Фейсбуке, в комментариях на тему войны, меня на самом деле поражает, насколько разные эти точки зрения, что есть люди, которые оправдывают эту войну, которые ссылаются на Донбасс. Да, действительно, я осуждаю преступления против людей на Донбассе, но никак нельзя оправдать новые жертвы и новую войну. Мне это все очень больно и непонятно. И я на самом деле хочу, чтобы это не превратилось в затяжной конфликт.
И очень сильно меня пугает, что здесь будет у нас в Эстонии, потому что между людьми прошёл такой огромный водораздел. Я думала, главный водораздел это вопрос ковида, ограничений и вакцинации. Оказывается, может быть ещё более мощный водораздел, ещё более страшный повод, после которого эта вакцинация и ограничения покажутся просто какими-то несерьёзными цветочками.
Что мы можем вместе сделать, потому что мы все-таки русскоязычная медиа, которое заинтересовано в спокойной жизни в Эстонии. Что можем сделать для того, чтобы не было этой поляризации?
Призывать людей искать общий язык, не оскорблять друг друга, просто попытаться как-то друг друга услышать и понять, что если мы выйдем сейчас ругаться, выяснять отношения, что-то друг другу предъявлять… Сейчас уже война идёт. Сейчас уже мировые лидеры должны садиться за стол переговоров, и люди в нашем обществе должны уже как-то пытаться договориться между собой. Но сейчас я не вижу этой готовности услышать чужую точку зрения, потому что у каждого своя уникальная точка зрения. Я могу сказать, что среди моих друзей есть те, кто, может, оправдывает это вторжение. Но мы сумели так поговорить, не обижая друг друга, и признать, что у каждого своя точка зрения, своя правда и мы остались с друзьями. И вот это сейчас самое важное. Остаться друзьями, несмотря на то, что вот эти точки зрения могут различаться.
Но как это сделать, я не знаю. У меня нет этого рецепта. Я никогда не думала, что когда-нибудь вообще приду на такой митинг, по такому поводу — ”Нет войне!”.
Сейчас звучат такие мнения, что россиянам надо отказывать в новых визах, и рядом стран это принято, что нужно аннулировать те визы, которые есть, что нужно россиян лишить вида на жительство. Какова ваша точка зрения как депутата?
Я не согласна с такой точкой зрения. Давайте не будем людей, обычное гражданское общество и официальную власть соединять в одно.
Я прекрасно вижу, что происходит сейчас в России. Там тоже идут митинги ”Нет войне!” и наказывать простых людей — это только усугублять раскол здесь. То есть нужно как-то избежать этого клише, что человек русский, из России — это уже какое-то клеймо. Потому что я русский человек, живущий в Эстонии. И я бы очень не хотела, чтобы мои эстонские коллеги смотрели на меня как на пятую колонну и тайного скрытого врага.
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