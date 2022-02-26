Мария Юферева-Скуратовски: мы должны избежать клише, что русский — это клеймо

Мария, почему вы сегодня здесь?

Во-первых, я здесь потому, что мой мир в четверг утром полностью перевернулся, я до самого последнего момента, до вечера среды, никак не могла поверить и представить, что будет война именно в том понимании, в котором мы к этому привыкли — когда танки, самолеты, ракеты. Потому что долгое время мы жили в Европе, где нам пытались доказать, что войны уже, наверное, быть не может, что сейчас идут гибридные, информационные войны. И, конечно, когда я увидела первые фотографии, мне стало очень больно — и физически больно, и уже не осталось никаких сомнений, что перейдена какая-то последняя красная линия, после которой непонятно, что будет дальше даже здесь, с нами, в нашей стране. И я здесь, потому что я не могу иначе. Я никогда не ходила ни на какие митинги — может быть, только партийные, чтобы поддержать какую-то идею. Но здесь я как частное лицо, в первую очередь. как человек, который хочет, чтобы эта война прекратилась, чтобы стороны сели за стол переговоров, и это все просто прекратилось.

Есть ли здесь сегодня еще кто-то из видных эстонских политиков?

Я знаю, что здесь есть мои коллеги по Центристской партии — Андрей Коробейник, Тынис Мельдер. Но здесь очень сложно на самом деле кого-то разглядеть.

Чем Эстония может помочь сейчас Украине?

Это тот самый вопрос, который я задаю себе в последние дни — чем может помочь моя страна, чем могу помочь я лично. И мне кажется, Эстония сейчас может помочь еще и тем, что поляризация в нашем обществе не будет продолжаться. Потому что наблюдая, что происходит в том же Фейсбуке, в комментариях на тему войны, меня на самом деле поражает, насколько разные эти точки зрения, что есть люди, которые оправдывают эту войну, которые ссылаются на Донбасс. Да, действительно, я осуждаю преступления против людей на Донбассе, но никак нельзя оправдать новые жертвы и новую войну. Мне это все очень больно и непонятно. И я на самом деле хочу, чтобы это не превратилось в затяжной конфликт.