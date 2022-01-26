ИНТЕРВЬЮ | Самый нетипичный эстонский парламентарий: ходит к Бронзовому солдату и выступает против антироссийских санкций

Часто на страницах порталов и в Facebook можно заметить ваши мнения с защитой России, например, против санкций. Какую цель вы преследуете этими сообщениями?

Эстония маленькая страна. Величина маленьких стран в их искусстве дипломатии. Ценность маленьких стран в том, что они могут выступать в роли переговорщиков и примирителей. Скандинавские страны, особенно Финляндия, отлично с этим справляются.

Это именно то место, где Эстония может влиять на ситуацию, делать мир лучше. Это значит, что все наши внешнеполитические шаги должны исходить из того, что если где-то кризис, все звонили бы нам и говорили: нам нужна Эстония, они умеют вести переговоры. Я хотела бы, чтобы Эстония была такой страной.

Хорошо. Почему именно вы об этом говорите? Крайне редко можно услышать даже от русскоязычного политика, что с Россией нужно вести переговоры.

Я считаю, что это правильно. Я вижу, что многие мои избиратели думают так же. А я много разговариваю с людьми, редко сижу в кабинете. Я представляю мнение этих людей, кто считает так же. Я считаю очень важным, чтобы мои мысли были донесены до общественности. Во-первых, так считают мои избиратели, они разделяют мою позицию. Во-вторых, без плюрализма мнений не может быть демократии.