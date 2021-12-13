Оудекки Лооне — о русских школах: Политическая ориентация Кальюлайда — и нашим и вашим

Молодой соцдем Раймонд Кальюлайд в своем недавнем мнении внезапно отстаивает интересы русских школ. Болеет, так сказать, душой. ”Случайно” не заметив, что в Тарту именно коалиция с участием соцдемов договорилась закрыть все русские школы в течение ближайших четырех лет. Если бы не центристы, которые остались у власти в Таллинне, судьбу русских школ с помощью Раймонда и в столице, да и во всей стране решили бы так же — быстро и окончательно. Куда там реформистам с их планом — 2035…

И тут нет никакого передергивания с моей стороны. Сам Кальюлайд в свое время выразил свое отношение к этому вопросу достаточно четко: ”Надо сказать также, что я не вижу трагедии в том, чтобы у нас и через 10 или 20 лет оставались отдельные русские школы для тех семей, для кого это очень важно”. Наверное, надо сказать ему за это спасибо. Но почему-то не хочется.

Конечно, верх иезуитства Раймонда в его недавнем мнении — это приписка в извинительном тоне: ”Что же касается коалиционного договора по управлению Таллинном, то в нем черным по белому написано, что родители имеют право выбирать язык для своих детей. И в ближайшие четыре года этим мы и будем руководствоваться. Но Таллинн и Тоомпеа — это две разные планеты, каждая из которых вращается по своей орбите”.

Мне кажется, что сам Раймонд активно вращается даже не по отдельно взятой орбите: его политическая деятельность, да и все его высказывания, это явное иллюстрация броуновского движения, если помните такое из начального курса физики.

Уютно уместившись на двух политических местах — в парламенте и Таллиннском горсобрании — молодой человек действительно должен бы испытывать некоторую неловкость от происходящего.

Начнем с того, что на последние парламентские выборы, в 2019 году, социал-демократическая партия шла с программой о ”переходе на единую эстоноязычную образовательную модель”.