Оудекки Лооне — о русских школах: Политическая ориентация Кальюлайда — и нашим и вашим(5)
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Оудеке Лооне ответила социал-демократу Раймонду Кальюлайду на его мнение относительно судьбы русских школ.
Молодой соцдем Раймонд Кальюлайд в своем недавнем мнении внезапно отстаивает интересы русских школ. Болеет, так сказать, душой. ”Случайно” не заметив, что в Тарту именно коалиция с участием соцдемов договорилась закрыть все русские школы в течение ближайших четырех лет. Если бы не центристы, которые остались у власти в Таллинне, судьбу русских школ с помощью Раймонда и в столице, да и во всей стране решили бы так же — быстро и окончательно. Куда там реформистам с их планом — 2035…
И тут нет никакого передергивания с моей стороны. Сам Кальюлайд в свое время выразил свое отношение к этому вопросу достаточно четко: ”Надо сказать также, что я не вижу трагедии в том, чтобы у нас и через 10 или 20 лет оставались отдельные русские школы для тех семей, для кого это очень важно”. Наверное, надо сказать ему за это спасибо. Но почему-то не хочется.
Конечно, верх иезуитства Раймонда в его недавнем мнении — это приписка в извинительном тоне: ”Что же касается коалиционного договора по управлению Таллинном, то в нем черным по белому написано, что родители имеют право выбирать язык для своих детей. И в ближайшие четыре года этим мы и будем руководствоваться. Но Таллинн и Тоомпеа — это две разные планеты, каждая из которых вращается по своей орбите”.
Мне кажется, что сам Раймонд активно вращается даже не по отдельно взятой орбите: его политическая деятельность, да и все его высказывания, это явное иллюстрация броуновского движения, если помните такое из начального курса физики.
Уютно уместившись на двух политических местах — в парламенте и Таллиннском горсобрании — молодой человек действительно должен бы испытывать некоторую неловкость от происходящего.
Начнем с того, что на последние парламентские выборы, в 2019 году, социал-демократическая партия шла с программой о ”переходе на единую эстоноязычную образовательную модель”.
Не будем забывать и о том, что чуть больше года назад соцдемы, куда переметнулся Кальюлайд, в Таллиннском горсобрании голосовали за перевод детсадов и школ на эстонский язык, т.е. за полную ликвидацию образования на русском языке. Напомню, что согласно закону, язык обучения в муниципальных школах устанавливает местное самоуправление на основании предложения попечительского совета школы. Про печальную судьбу русской школы в Кейла, где у власти не центристы, а также про тартуский план полного перехода на эстоноязычное образование в течение ближайших четырех лет известно всем. Раймонду тоже. Также ему известно, что только благодаря голосам центристов (все остальные партии поддержали переход) инициатива упразднить образование на русском языке не прошла в Таллинне. И также он в курсе, что центристы — единственная сила, выступающая против ликвидации русских школ.
В день голосования в горсобрании Кальюлайд, очевидно, решил себя не компрометировать ни перед партией, ни перед русскоязычными избирателями, и не придумал ничего лучше, как просто не прийти на заседание. Кстати, соцдемы поддержали аналогичный законопроект и в парламенте в конце прошлого года. Кальюлайд может сколько угодно сотрясать воздух и намеренно вносить неразбериху в ситуацию, но факты остаются фактами.
Умение Раймонда переобуваться в воздухе потихоньку становится легендой. Но честное слово, хочется попросить его заниматься более близкими и привычными ему темами — защитой нудистского пляжа в Пыхья-Таллинне или прав меньшинств, в том числе интересов банкиров. Жаль только, что национальные меньшинства его на самом деле волнуют мало. Или именно в них он разбирается слабо…