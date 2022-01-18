ПРЯМО СЕЙЧАС | Кая Каллас выступает с политическим заявлением

Заседание началось в 10:00.

После заявления депутаты зададут Каллас вопросы, далее состоится обсуждение.

Каллас начала с того, что высокие цены на электричество вызывают беспокойство у всех, люди шокированы счетами. Но необходимо разобраться в причинах, чтобы найти пути решения. Кризис во многом вызван высокими ценами на природный газ, а также недостаточными поставки со стороны России. Решение последнего вопроса усугубляется политической ситуацией. ”Если бы Россия увеличила поставки газа на 20%, то цена упала бы вдвое”, — отметила Каллас. В Европе производственных мощностей меньше, чем нужно. Люди не хотят видеть ветропарки возле своих домов.

Низкие цены в определенном смысле усыпили нашу бдительность, отметила премьер. Понятно, что не все могут следить за своим потреблением в соответствии с биржевыми ценами, поэтому для многих выходом могут стать фиксированные договора. Для того, чтобы поставщики могли предлагать бытовым клиентам более низкие фиксированные цены, нужны изменения в законе.

”Нужно предложить продавцам электроэнергии лучшие возможности, чтобы частные клиенты присоединялись к фиксированным пакетам. Скорее всего, ситуация так быстро не разрешится. Жизнь показала, что нынешнее решение — не самое лучшее”, — отметила Каллас. Самыми лучшими решениями в данной ситуации, по ее словам, являются долгосрочные решения.

”У нас по сути есть два выхода: дать немного всем, или дать целенаправленно тем, кто больше всего нуждается”, — добавила она. Сейчас надо посмотреть на результаты нынешних мер. Если выяснится, что они работают недостаточно хорошо, то их пересмотрят.

”Я заверяю, что государство не оставит людей один на один с этим потрясением”, — заявила Каллас. Она отметила, что Эстония справлялась и с более тяжелыми ситуациями, так что справится и с нынешним кризисом.

Новость дополняется.