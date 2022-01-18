Депутата от EKRE возмутило присутствие в зале Рийгикогу телохранителя Каллас

Большая часть вопросов пока была по существу, однако Калле Грюнталь, например, поинтересовался, почему в зале находится телохранитель Каи Каллас, который ”пристально следит за депутатами EKRE”. Он привел выдержку из закона, перечислив лиц, которым разрешено находится в зале Рийгикогу.

”Кая Каллас давно не была в Рийгикогу. У меня за спиной находится охранник Каи Каллас. Разве спикер Рийгкиогу пригласил в Рийгикогу и ее охранников?, — спросил Грюнталь. — Меня смущает, что охранник Каллас смотрит мне в затылок”.

Ему ответили, что охрана премьер-министра относится к вопросу государственной важности. Обеспечением безопасности занимается Департамент полиции и погранохраны, поэтому нахождение охранника в зале законно. Сотрудники полиции находятся в здании парламента постоянно.

О самом заявлении Каллас более подробно читайте ЗДЕСЬ.\\Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.