Кая Каллас: подождем, сработает ли нынешняя мера поддержки. Если нет, примем дополнительные решения

”Сегодня я посетила фракцию Центристской партии, чтобы ответить на вопросы. И действительно я сказал, что на прошлой неделе было много заявлений, которые, как я понимаю, вызвали большое напряжение в Центристской партии. Если это так, я действительно прошу прощения, потому что я никого не хочу обидеть”, — сказала Каллас.

Что касается мер по компенсации цен на электричество, то, по словам, премьер-министра, в первую очередь следует подождать, сработает ли нынешняя мера поддержки.

”Если мы будем предпринимать что-то делать дальше, то мы должны это обсудить и просчитать, потому что на эту поддержку пойдут деньги налогоплательщиков. Уж очень обострилась конкуренция — кто больше предложит. Важно то, о чем мы договоримся и с каким предложением выйдет правительство", — говорит Каллас.

”Мое желание заключается в том, чтобы мы подождали хотя бы несколько дней, пока не будет реализована новая мера поддержки. Независимо от того, получат ли люди помощь или им будет оказана дополнительная помощь. Для этого нам нужны данные”.