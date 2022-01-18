Кая Каллас выступила с политическим заявлением(279)
Сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас в свете разразившегося энергетического кризиса выступила перед Рийгикогу с политическим заявлением.
Заседание парламента началось в 10:00. После заявления Каллас депутатам предоставилась возможность задать ей вопросы. Желающих оказалось очень много. Большая часть вопросов была по существу, однако, например, Калле Грюнталь поинтересовался, почему в зале находится телохранитель Каи Каллас, который ”пристально следит за депутатами EKRE”. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Каллас начала свою речь с того, что высокие цены на электричество вызывают беспокойство у всех, люди шокированы счетами. Но необходимо разобраться в причинах, чтобы найти пути решения. Кризис во многом вызван высокими ценами на природный газ, а также недостаточными поставки со стороны России. Решение последнего вопроса усугубляется политической ситуацией. ”Если бы Россия увеличила поставки газа на 20%, то цена упала бы вдвое”, — отметила Каллас. В Европе производственных мощностей меньше, чем нужно. Люди не хотят видеть ветропарки возле своих домов.
Низкие цены в определенном смысле усыпили нашу бдительность, отметила премьер. Понятно, что не все могут следить за своим потреблением в соответствии с биржевыми ценами, поэтому для многих выходом могут стать фиксированные договора. Для того, чтобы поставщики могли предлагать бытовым клиентам более низкие фиксированные цены, нужны изменения в законе.
”Нужно предложить продавцам электроэнергии лучшие возможности, чтобы частные клиенты присоединялись к фиксированным пакетам. Скорее всего, ситуация так быстро не разрешится. Жизнь показала, что нынешнее решение — не самое лучшее”, — отметила Каллас. Самыми лучшими решениями в данной ситуации, по ее словам, являются долгосрочные решения.
”У нас по сути есть два выхода: дать немного всем, или дать целенаправленно тем, кто больше всего нуждается”, — добавила она. Сейчас надо посмотреть на результаты нынешних мер. Если выяснится, что они работают недостаточно хорошо, то их пересмотрят.
”Я заверяю, что государство не оставит людей один на один с этим потрясением”, — заявила Каллас. Она отметила, что Эстония справлялась и с более тяжелыми ситуациями, так что справится и с нынешним кризисом.
”Государство поможет людям. Проблемы наших людей — это проблемы государства. Наше правительство готово обсуждать все решения, чтобы найти точки соприкосновения для разрешения кризиса”, — отметила глава правительства.
Также Каллас сообщила, что в среду выступит еще с одним политическим заявлением, которое на сей раз будет касаться вопросов безопасности и действий России на международной арене.
Вчера центристы и реформисты после долгого обсуждения так и не договорились о компенсации расходов на электроэнергию. Каллас, говоря о возможности внедрения новых мер компенсации цен на электричество, отметила, что в первую очередь следует подождать, сработает ли нынешняя мера поддержки.
”Если мы будем предпринимать что-то делать дальше, то мы должны это обсудить и просчитать, потому что на эту поддержку пойдут деньги налогоплательщиков. Уж очень обострилась конкуренция — кто больше предложит. Важно то, о чем мы договоримся и с каким предложением выйдет правительство", — сказала Каллас.
”Мое желание заключается в том, чтобы мы подождали хотя бы несколько дней, пока не будет реализована новая мера поддержки. Независимо от того, получат ли люди помощь или им будет оказана дополнительная помощь. Для этого нам нужны данные”.
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