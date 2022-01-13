Прокуратура оспорит отказ в аресте сына экс-министра Сеппика

Как мы сообщали, во вторник на прошлой неделе полиция задержала экс-главу МВД Айна Сеппика и двух его сыновей Сийма и Сулева по подозрению в даче взятки. Был задержан по подозрению в посредничестве также бизнес-партнер Сеппиков Индрек Раудсепп.

Подробнее о подозрениях читайте здесь и здесь.

В отношении Сийма Сеппика и Раудсеппа прокуратура ходатайствовала об аресте, но суд в минувший четверг не удовлетворил это ходатайство.

Ознакомившись с доводами суда, прокуратура решила оспорить отказ в аресте, согласно закону на это у правоохранителей есть времени 10 дней, то есть до конца текущей недели. При этом, по словам пресс-секретаря прокуратуры Кайри Кюнгас, в данный момент надзорный орган не считает возможным обнародовать обоснование своей позиции.

На сегодняшний день все подозреваемые находятся на свободе.

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