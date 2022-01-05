Полиция задержала экс-министра Айна Сеппика и двух его сыновей

По информации портала, ночь в арестном доме провели и двое сыновей Сеппика — Сулев и Сийм.

На сегодняшний день все трое находятся на свободе.

"Не комментирую, — сказал в коротком разговоре с нашим изданием Сулев Сеппик. — Я ничего не знаю и разговаривать не хочу".