05.01.2022, 21:30
Полиция задержала экс-министра Айна Сеппика и двух его сыновей(16)
ФОТО: Hendrik Osula
Как стало известно Delfi, Центральная криминальная полиция вчера арестовала бывшего министра Айна Сеппика (в прошлом он состоял в Центристской партии, сейчас является членом Партии Реформ).
По информации портала, ночь в арестном доме провели и двое сыновей Сеппика — Сулев и Сийм.
На сегодняшний день все трое находятся на свободе.
Насколько известно Delfi, Сеппики подозреваются в совершении экономического преступления.
"Не комментирую, — сказал в коротком разговоре с нашим изданием Сулев Сеппик. — Я ничего не знаю и разговаривать не хочу".
С Айном Сеппиком связаться не удалось.