ЧП и криминал
05.01.2022, 21:30

Полиция задержала экс-министра Айна Сеппика и двух его сыновей

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Леэн Линдам
Каролийна Хуссар
ФОТО: Hendrik Osula

Как стало известно Delfi, Центральная криминальная полиция вчера арестовала бывшего министра Айна Сеппика (в прошлом он состоял в Центристской партии, сейчас является членом Партии Реформ).

По информации портала, ночь в арестном доме провели и двое сыновей Сеппика — Сулев и Сийм.

На сегодняшний день все трое находятся на свободе.

Насколько известно Delfi, Сеппики подозреваются в совершении экономического преступления.

"Не комментирую, — сказал в коротком разговоре с нашим изданием Сулев Сеппик. — Я ничего не знаю и разговаривать не хочу".

С Айном Сеппиком связаться не удалось.

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