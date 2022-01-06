ВИДЕО | Бывший глава МВД Айн Сеппик о подозрении во взяточничестве: встретимся в суде, если прокуратура не поймет свою ошибку

Сеппик сказал, что подозрения в его адрес и адрес его сыновей надуманны и необоснованны.

"Просто не понимают суть банкротного производства. Никакая взятка никому не давалась. Это одно банкротное дело, в котором фирмы моих сыновей — собственники кредиторов или представители", — пояснил Сеппик и добавил, что он с данным случаем не связан.

Сеппик сказал, что данное банкротное производство началось в 2018 году, и оно продолжается. "Прокуратура и полиция должны заниматься своей работой. Суд запретил кого-то брать под стражу, хотя в отношении двух человек об этом ходатайствовали. Не нашлось достаточного основания. Речь идет о ходе обычного банкротного производства, где идет общение с управляющим и оплачивается его деятельность", — пояснил Сеппик.

Он также добавил: вероятно, дело теперь пойдет в суд, но в Эстонии этот процесс изнурительный, разорительный и унижающий людей.

Во вторник полиция задержала бывшего министра Айна Сеппика (в прошлом он состоял в Центристской партии, сейчас является членом Партии Реформ) и двух его сыновей (Сийма и Сулева) по подозрению в даче взятки.

По данным полиции, три члена семьи пытались дать взятку для того, чтобы добиться в ходе банкротного производства выгодного решения и избежать подачи против них исков.

Помимо упомянутого трио был задержан еще один мужчина — 56-летний Индрек, которого подозревают в посредничестве в совершении преступления.

Согласно материалам дела, подозреваемые обещали дать взятку в размере более 100 000 евро, из которых 25 000 были уже переведены.

Уголовное дело ведет Центральная криминальная полиция под руководством прокуратуры.