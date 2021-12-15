Посол РФ Петров: мы на шаг впереди Эстонии в вопросе ратификации пограндоговора

”У нас сложилась традиция подводить итоги уходящего года. Я покидаю Таллинн и очень надеюсь, что сложившийся формат встреч сохранится и в будущем”, — выразил надежду посол, прежде чем перейти к повестке дня пресс-конференции.

Сложности в отношениях



По словам Александра Петрова, сложности в отношениях между Россией и Эстонией по-прежнему наблюдаются. Петров вспоминает, что в начале 2021 года, 26 января, в Эстонии приступило к работе новое правительство, а за день до этого посольству РФ было сообщено, что правительство Эстонии приняло решение об объявлении советника посольства персоной нон грата.

”Нам дали понять, что это решение было принято специально. В апреле правительство объявляет персоной нон грата еще одного сотрудника посольства, — говорит Петров. — Напоминаю, что такое решение было принято в знак солидарности с Чешской Республикой (23 апреля 2021 год Чехия обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в Чехии, — прим.).

Петров напомнил также о решении Австрии, которая на тот момент заявила, что не будет действовать подобным образом, а старожилы Европы Франция и Германия выступили за возобновление диалога с Россией.

”Кто выступил против? Прибалтийские страны и поляки. Разумеется, на этом жизнь не заканчивается”, — уверен Петров, ссылаясь на речь президента России, который в 2016 году выступил за развитие добрососедских отношений между нашими странами. Посол отмечает, что хорошие отношения сохраняются в области культуры и приграничного сотрудничества.

”Состоялась ”Золотая маска”. Вы были сами свидетелями, какой интерес это вызвало. Отрадно, что были контакты на межведомственном уровне”, — продолжает посол, добавляя, что сотрудничество ведется в области пенсионного обеспечения и автомобильного движения.

Нарушение границы



Петров вспоминает инцидент, когда в сентябре этого года Эстония обвинила Россию в нарушении границы. Тогда самолет А-50 без разрешения вошел в воздушное пространство ЭР.