Посол РФ Петров: мы на шаг впереди Эстонии в вопросе ратификации пограндоговора(26)
Покидающий свой пост посол России в Эстонии Александр Петров на пресс-конференции в Посольстве РФ в Эстонии подвел итоги уходящего года. Речь зашла о двухсторонних отношениях, ратификации пограндоговора, о Сергее Середенко, которому предъявлено обвинение в антигосударственной деятельности, и возможном открытии русской гимназии при посольстве РФ.
”У нас сложилась традиция подводить итоги уходящего года. Я покидаю Таллинн и очень надеюсь, что сложившийся формат встреч сохранится и в будущем”, — выразил надежду посол, прежде чем перейти к повестке дня пресс-конференции.
Сложности в отношениях
По словам Александра Петрова, сложности в отношениях между Россией и Эстонией по-прежнему наблюдаются. Петров вспоминает, что в начале 2021 года, 26 января, в Эстонии приступило к работе новое правительство, а за день до этого посольству РФ было сообщено, что правительство Эстонии приняло решение об объявлении советника посольства персоной нон грата.
”Нам дали понять, что это решение было принято специально. В апреле правительство объявляет персоной нон грата еще одного сотрудника посольства, — говорит Петров. — Напоминаю, что такое решение было принято в знак солидарности с Чешской Республикой (23 апреля 2021 год Чехия обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в Чехии, — прим.).
Петров напомнил также о решении Австрии, которая на тот момент заявила, что не будет действовать подобным образом, а старожилы Европы Франция и Германия выступили за возобновление диалога с Россией.
”Кто выступил против? Прибалтийские страны и поляки. Разумеется, на этом жизнь не заканчивается”, — уверен Петров, ссылаясь на речь президента России, который в 2016 году выступил за развитие добрососедских отношений между нашими странами. Посол отмечает, что хорошие отношения сохраняются в области культуры и приграничного сотрудничества.
”Состоялась ”Золотая маска”. Вы были сами свидетелями, какой интерес это вызвало. Отрадно, что были контакты на межведомственном уровне”, — продолжает посол, добавляя, что сотрудничество ведется в области пенсионного обеспечения и автомобильного движения.
Нарушение границы
Петров вспоминает инцидент, когда в сентябре этого года Эстония обвинила Россию в нарушении границы. Тогда самолет А-50 без разрешения вошел в воздушное пространство ЭР.
Петров говорит, что он предложил Министерству иностранных дел и экспертам из Эстонии и России сесть за стол переговоров и обсудить этот вопрос. ”Я выступал за то, чтобы эксперты собрались и вместе изучили карты, чтобы разобраться, кто что нарушает и нарушает ли вообще. Меня обрадовала позитивная реакция на идею о проведении этой встречи”, — рассказывает Петров и выражает надежду, что такая встреча не за горами.
Русская гимназия при посольстве и Военное кладбище
На пресс-конференции прозвучал вопрос о том, будет ли в Эстонии создана русская гимназия при посольстве по примеру Французского лицея или Немецкой гимназии. По словам Петрова, этот вопрос посольством задавался и его обсуждение идет, хотя лично Петрову хотелось бы в решении этой задачи большей оперативности.
Также Александр Петров заверил, что посольство планирует завершить реставрационные работы на Военном кладбище в Таллинне. ”Будет отреставрировано еще порядка 50 надгробных плит. Это дело чести посольства. Мы доведем эту работу до конца. Потребуется время, поскольку на кладбище порядка 1500 плит”, — отмечает Петров.
О Сергее Середенко
Посол напомнил, что под следствием до сих пор находится Сергей Середенко, которому Государственная прокуратура предъявила обвинение в антигосударственной деятельности.
”Находясь здесь, я много слышал о том, как ведущие политики говорят об Эстонии, как о стране с передовой демократией во всех ее проявлениях. Мы не видим никаких оснований, чтобы Середенко находился в заключении уже более полугода. Сроки расследования и судебного заседания затягиваются. Это ненормальная ситуация.
Если судебное расследование будет проводиться по всем объективным понятиям и критериям, я очень хотел бы надеяться, что Сергей Середенко выйдет из этого затянувшегося заключения как свободный человек. Это не значит, что я вмешиваюсь в ход расследования”, — уточняет посол.
Ратификация пограндоговора
По словам Петрова, российскую сторону обнадежили заявления нового правительства, а именно премьера Каи Каллас и главы МИД Эвы-Марии Лийметс, о готовности сделать первый шаг в ратификации пограндоговора.
”Я пытался выяснить, в чем заключается этот первый шаг. Ответа, к сожалению, не получил. Наш законопроект находится в Госдуме, его не надо повторно вносить. Мы сами на шаг впереди эстонской стороны”, — говорит Петров, добавляя, что Россия не была инициатором срыва ратификации пограндоговора.
”Мы хотим убедиться, что повторения этой истории с таким неудачным концом не произойдет”, — говорит посол.