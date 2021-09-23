Новости Эстонии
23.09.2021, 14:51

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Andres Putting
В среду днем, 22 сентября, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент длился менее минуты.

Воздушное судно летело в соответствии с планом полета, но с выключенным ответчиком. Пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России и вручило ему ноту. Это шестой случай нарушения эстонского воздушного пространства иностранными самолетами в этом году.

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