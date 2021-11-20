ФОТО и ВИДЕО | На границе с Россией устанавливают временное заграждение. ”Цель — сдержать попытку совершения преступления”
С представителями Сил обороны и Департамента полиции встречаемся в Вырумаа у смотровой башни Меремяэ. Для освещения события собрались журналисты всех ведущих местных изданий, в том числе и представители зарубежных СМИ.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны попросил по возможности не снимать российских пограничников — такова негласная договоренность между странами.
Журналистам посоветовали следить, чтобы в пограничной зоне их телефоны оставались в сети EST GSM и предупредили, что необходимо соблюдать предупреждающие знаки „Seis, Eesti riigipiir”, дальше которых идти запрещено. Отправляемся колонной машин к границе. По пути проезжаем временный блокпост Сил обороны. Прибываем в местечко Тийрханна. По другую стороны границы расположено Уланово. Как раз между ними резервисты и устанавливают временный забор из колючей проволоки.
Если бы дело происходило в темноте, то до установки забора неместный человек и не понял бы, что пересекает государственную границу. Днем это заметно — повсюду стоят столбики и предупреждающие знаки.
По словам лыунаского префекта Валло Коппеля, данная преграда дает эстонским пограничникам дополнительное время, чтобы отреагировать на попытку нелегального пересечения границы.
Если же пересечь границу в сторону Российской Федерации, то, по словам Коппеля, российские пограничники непременно отреагируют и задержат нарушителя, несмотря на то, что их сейчас не видно.
Данные работы по возведению временного забора осуществляются в рамках учений. Колючую проволоку устанавливают резервисты Сил обороны Эстонии. Прапорщик Игорь Скворцов говорит, что для него это новый опыт.
”Я пришел сюда, чтобы получить опыт, встретиться со своими бывшими товарищами”, — говорит Скворцов, отмечая, что участвует в учениях из чувства долга.
По словам лейтенанта Сил обороны Эстонии Рауля Рейльяна, забора возводится по поручению Департамента полиции и погранохраны. ”Цель — сдержать попытку совершения преступления”, — говорит Рейльян. Повредил ли кто-то из резервистов пальцы во время установки колючей проволоки? Лейтенант предполагает, что да. Однако, как замечает Рейльян, эти раны несерьезные.
Сооружаемые на границе с Россией ограждения — временные. В скором времени здесь будет возведен другой забор и проложена песочная насыпь. Это обойдется в несколько миллионов евро.