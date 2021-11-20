ФОТО и ВИДЕО | На границе с Россией устанавливают временное заграждение. ”Цель — сдержать попытку совершения преступления”

С представителями Сил обороны и Департамента полиции встречаемся в Вырумаа у смотровой башни Меремяэ. Для освещения события собрались журналисты всех ведущих местных изданий, в том числе и представители зарубежных СМИ.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны попросил по возможности не снимать российских пограничников — такова негласная договоренность между странами.

Журналистам посоветовали следить, чтобы в пограничной зоне их телефоны оставались в сети EST GSM и предупредили, что необходимо соблюдать предупреждающие знаки „Seis, Eesti riigipiir”, дальше которых идти запрещено. Отправляемся колонной машин к границе. По пути проезжаем временный блокпост Сил обороны. Прибываем в местечко Тийрханна. По другую стороны границы расположено Уланово. Как раз между ними резервисты и устанавливают временный забор из колючей проволоки.

Если бы дело происходило в темноте, то до установки забора неместный человек и не понял бы, что пересекает государственную границу. Днем это заметно — повсюду стоят столбики и предупреждающие знаки.

По словам лыунаского префекта Валло Коппеля, данная преграда дает эстонским пограничникам дополнительное время, чтобы отреагировать на попытку нелегального пересечения границы.

Если же пересечь границу в сторону Российской Федерации, то, по словам Коппеля, российские пограничники непременно отреагируют и задержат нарушителя, несмотря на то, что их сейчас не видно.

Данные работы по возведению временного забора осуществляются в рамках учений. Колючую проволоку устанавливают резервисты Сил обороны Эстонии. Прапорщик Игорь Скворцов говорит, что для него это новый опыт.

”Я пришел сюда, чтобы получить опыт, встретиться со своими бывшими товарищами”, — говорит Скворцов, отмечая, что участвует в учениях из чувства долга.