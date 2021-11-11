Немецкая газета: Россия может направить мигрантов к эстонской границе. PPA: в Пскове планируют открыть международный аэропорт

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев сказал Delfi, что несколько недель назад в PPA поступила информацию о том, что аэропорт Пскова хочет открыться для международного воздушного движения: ”А именно, как и многие другие российские аэропорты, аэропорт Пскова подал заявку на разрешение на выполнение международных рейсов. Он планирует обслуживать рейсы в Беларусь, Турцию и Египет".

Беличев добавил, что открытие воздушных маршрутов в соседних странах будет тщательно отслеживаться, чтобы при необходимости изменить оценки миграционных рисков. ”Как уже было сказано, в настоящий момент это не оказывает дополнительного миграционного давления на Эстонию”, — отметил представитель PPA.

Беличев сказал, что в сентябре Россия объявила о возобновлении еще нескольких маршрутов после введения коронавирусных ограничений и вновь разрешила туристические полеты в Египет и Турцию из ряда небольших аэропортов.

Немецкая газета Die Welt сообщила сегодня, что получила ”конфиденциальный внутренний документ Европейской комиссии”.

Die Welt пишет, что ”в контрабандные маршруты, используемые нелегальными мигрантами для въезда в ЕС, может попасть российский аэропорт на эстонско-латвийской границе. Вероятно, что псковский аэропорт будет обслуживать рейсы из Беларуси, Турции и Египта”. Оттуда мигранты смогут попытаться в Прибалтику, а потом и в другие страны Европы.

Согласно документу Европейской комиссии, в настоящее время Германия и Финляндия являются основными направлениями для мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, сообщает Die Welt.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в сотрудничестве с Turkish Airlines выполняет 4-7 рейсов в неделю из Стамбула в Минск, перевозя примерно по 180 пассажиров на каждом рейсе, пишет Die Welt.