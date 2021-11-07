ИНТЕРВЬЮ | Глава TLT Денис Бородич сдает на права категории D и хочет поработать водителем автобуса(31)
Вы на машине приезжаете на работу в Мустамяэ?
Да. Но все равно часто использую общественный транспорт, чтобы самому чувствовать, видеть, что и как. Минимум раз в неделю делаю контрольные заезды. Все нововведения мы пропускаем через себя, простых пассажиров. Почему мы начали заменять подвижной состав? Чисто психологически людям не нравится ездить на старье. Люди хотят новый, чистый, красивый, современный транспорт. Также сейчас у всех есть смартфоны, их нужно заряжать, поэтому мы установили разъемы для подзарядки. Постоянно придумываем что-то новое. Сейчас, например, вводим систему эко-драйвинга. Она будет показывать, где нужно реже нажимать на газ или тормоз, чтобы не было резких движений. Также система позволит сократить расход топлива.
Пока мы гуляли по автопарку, вы сказали, что записались на курсы категории D — для водителей автобусов.
Я уже давно хотел на них пойти. Невозможно работать в этом секторе и не понимать работу водителя. Плюс мне нравится техника, так и решил пойти на наши курсы. В начале года поговорил со специалистами. Мы сделали тестовый заезд на нашей территории. Я не знал, понравится мне или нет. Вдруг сел бы и испугался. Нет смысла ходить на курсы и мучать себя. Мне в итоге понравилось, чувствовал себя комфортно.
Здесь по территории ездили?
Да, на закрытой территории вместе с учителями. Подождал набор в следующую группу, записался. У нас своя автошкола, поэтому удобно. Кстати, вице-мэр Андрей Новиков, который отвечает за транспорт в городе, тоже ходит на эти курсы. Он сказал, что надо сделать эти курсы обязательными для сотрудников Транспортного департамента. Чтобы они понимали, как лучше проектировать дороги. Когда ты сам за рулем, то лучше понимаешь логистику. И когда тебе нужно вписаться в узкий поворот, то мысленно благодаришь тех, кто проектировал ту или иную дорогу (смеется).
Вы уже в город выезжали?
Да, два раза. На курсах нужно пройти 20 часов практики. У меня уже есть 4 часа. На следующей неделе будут новые уроки. Еще будет стажировка, дополнительный экзамен, как перевозить пассажиров. Может, выйду даже поработать на линию. Получить права это здорово, но нужна практика. Потом, наверное, буду лучше понимать тонкости пассажироперевозок. Мне это нравится.
Иногда заметно, что водитель автобуса спешит, а иногда наоборот, долго стоит на остановке. Соблюдение графика как-то влияет на зарплату?
Отдел планирования смотрит за соблюдением графиков. Иногда приходится пересматривать графики из-за изменений в организации движения.
Заработная плата зависит от нескольких факторов, есть бонусная система, если все в порядке, то ты получаешь надбавку. Если есть объективные причины, почему ты не успел, то тебя наказывать никто не будет. Что вообще не разрешается — ехать с опережением графика. Задержаться ты можешь. А ездить с опережением графика — не приветствуется. Многие ориентируются на график. Если человек пришел на остановку, а автобус уже уехал — это неправильно.
Недавно были школьные каникулы. Машин меньше. Соответственно, путь из точки A в точку Б быстрее. В то же время мы не можем делать отдельный график для каникул. Поэтому, может, вы замечали, некоторые водители едут медленнее обычного или стоят на остановке дольше.
Сколько в среднем зарабатывает водитель TLT?
Минимум 1300 евро брутто на полную ставку. Если едешь на ”гармошке”, то тариф больше.
Водители автобуса, трамвая и троллейбуса одинаково получают?
Да, примерно одинаково. Мы приравняли их заработные платы. Раньше была дифференциация, мы постарались это исправить. Водители не должны между собой конкурировать.
Кто получал меньше?
Не важно.
Вы писали, что во время второй волны коронавируса многие водители болели, была большая нагрузка.
Да. Кто-то болел, кто-то был в карантине. Это касалось не только водителей, но и других — мойщиков, автослесарей. Это приносило сложности. Но это не повлияло ни на один процент на выполнение наших обязанностей. Те, кто не болел — входили в положение и замещали заболевших.
Какой у вас процент вакцинированных водителей?
Месяц назад было 60%. Мы пытаемся мотивировать людей. Заставлять некорректно. У нас есть внутренние газеты. Мы общались с экспертами, с тем же Аркадием Поповым. Потом его ответы рассылали работникам. Предлагаем вакцинироваться на рабочем месте. Семь раз медики приходили сюда и вакцинировали людей на месте. Будем делать это и в будущем.
Наверняка слышали про популярного блогера Mitte_Tallinn. Он критикует городскую среду, в частности общественный транспорт.
Он только критикует, ничего хорошего не предлагает.
Я спросил у него, что ему не нравится в организации общественного транспорта в Таллинне. Первое, что он написал — важна инфраструктура вокруг автобусных остановок. Автобус не подъезжает к твоему подъезду. А у нас зачастую остановки находятся в неудобных местах, до них тяжело дойти, дороги и тропинки не освещаются, тяжело людям с колясками.
Полностью согласен. Добраться до остановки тоже важно. Я знаю такие места, где остановка есть, а как дойти до туда непонятно.
Давайте четко разделим. Мы чисто перевозчик. Мы таксисты. Клиент к нам пришел — мы выполняем эту услугу. Клиент в данном случае — город. Он определяет, куда, как часто мы должны ездить. Техника, чистота транспорта, работа водителей — мы отвечаем за это. Если заказчик скажет: надо ехать туда — мы поедем туда. Город, а конкретней Транспортный департамент, формирует политику перевозок.
Вы на маршруты и расположение остановок не можете повлиять?
Нет. Насколько мне известно, департамент совместно с международными экспертами занимается разработкой новой маршрутной сети. Какая она будет — нам не показывали. Я так понимаю, будут масштабные изменения. Помимо городской системы изменят и сообщение с пригородными линиями.
Я согласен, что линии должны обновляться. Город развивается, город меняется. Согласно статистике, 85% довольны общественным транспортом. А те, кто пользуются им постоянно, довольны на 90%. Мы мониторили, что заставит людей пересесть на общественный транспорт. Почти 50% ответили, что ни за что не пересядут с машины на автобус.
Что нужно сделать? Как мотивировать людей ездить на автобусах?
Надо работать с двух сторон. Общественный транспорт должен быть очень хорошим. Мы не можем сказать — идите мучайтесь в маршрутке. Нужен новый подвижной состав. Для пассажиров важно качество услуги — чистые сиденья, удобные графики и маршруты. Автобус должен ходить часто, направляясь в разные части города.
Нужен и кнут, и пряник. В Финляндии, например, мотивируют пересаживаться с автомобилей налогами на личный транспорт. Эстония единственная страна в Европе, где нет налогов на автомобиль.
Опять же, общественный транспорт — не подходит всем. Есть определенный тип работ, который нужно выполнять на своей машине. Но у нас все равно многие ездят дом — офис. Если сравнить чисто экономически, сколько можно сэкономить, передвигаясь на автобусе на работу, то на эти деньги можно поехать в отпуск.
Почему люди не пересаживаются?
Тут два момента. Первое, машина для эстонского человека — важная часть жизни. Может, это осталось с Советского союза, когда автомобиль мог себе позволить не каждый. С 1991 года каждый может купить себе личный транспорт. Второй момент. Если растет благосостояние человека, то растет количество машин. Если уровень жизни растет, то человек готов тратить деньги на автомобили.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что мы сильно балуем своих детей. Я не считаю, что родители должны водить детей на все кружки. Не должны. Когда я выбираю место жительства, то я оцениваю доступность общественного транспорта. Я хочу, чтобы мои дети могли передвигаться самостоятельно — на тренировки, кружки. Я в свое время ездил на тренировки сам. Это нормально, дети должны ориентироваться, строить план, вовремя выходить из дома.
В то же время вы не отпустите своего ребенка, если добираться до места небезопасно.
Мои дети передвигаются по городу независимо от района. Я вырос в 90-е в Копли. Мне кажется, тогда были более неспокойные времена. Ребенок должен ориентироваться, смотреть на светофоры, если постоянно все делать за него — когда он научится делать все сам?
От Тартуского шоссе до Пярнуского шоссе не ходит ни один автобус. 28 минут пешком, 22 минуты на автобусе. Также с маршрутом от Рейди теэ до Тартуского шоссе.
Правда. Это не новые вопросы. Я надеюсь, сейчас Транспортный департамент учтет все эти проблемы при составлении новой маршрутной сетки. Повторюсь, TLT этим не занимается. К нам идет заказ — нужно обеспечить передвижение по этому графику по этому маршруту. И мы выполняем это.
Вы можете позвонить вице-мэру Андрею Новикову и обратить внимание на какие-то недочеты?
Мы постоянно встречаемся с департаментом. Минимум раз в год, как правило, два раза в год. Если чиновники смотрят на карту, то мы каждый день видим разные проблемы. Мы передаем свои наблюдения. Опять же, мы не имеем возможности принимать решения.
Почему нет приложения TLT для iPhone?
Есть много альтернатив, можно посмотреть расписание в интернете. Но это хорошая идея, действительно стоит обратить на это внимание. Мы всегда за нововведения. Нужно переходить от бумажки на столбе к инфотабло, как в метро. Это более объективная информация, она показывает путь автобуса в реальном времени. Но приложение на iPhone могло бы быть, согласен.
Нужен ли нам ночной автобус?
Надо этот вопрос рассмотреть, проанализировать спрос. Если он есть, то, как мне кажется, эта услуга должна предлагаться на коммерческих основах — с платными билетами. Если город нам поставит такую цель, то мы этим займемся. Для нашей техники это даже лучше, ночью техника не будет просто так стоять. Чем больше используешь технику, тем это экономически эффективней.
Сейчас город тестирует метробус — 24-метровый автобус, который будет передвигаться по маленькому городу.
Метробус — это подход к организации общественного транспорта. Это альтернатива трамвайной сетке.
Трамвай едет по отдельной полосе.
Не всегда. Есть участки, где он наравне с машинами. У нас перед выборами все обещали трамваи. Это хорошая сказка. Если посмотреть на цифры, то у нас нет таких денег. Новые трамвайные линии, которые нужно достроить для объединения порта и аэропорта — это 30 миллионов евро. Один трамвай стоит 3 миллиона евро. Туда нужно запустить 8 трамваев — это 24 млн евро. 54 миллиона только на запуск, плюс обслуживание. Представляете, мы бы построили 10 таких маршрутов во все районы — это полмиллиарда.
Потребность в соединении разных районов есть. Поэтому рассматривается альтернатива — метробус. Он раза в 4 дешевле и не требует огромных вложений в инфраструктуру. Да, для него нужны отдельные полосы. Но у нас уже есть маршруты, на которых можно передвигаться только по отдельным полосам.
Согласен, денег на строительство трамвайных веток в Мустамяэ, Пирита и Ласнамяэ просто нет. Однако трамвай — это красиво. Он отлично вписывается в городское пространство, создает уютную среду.
Денис показывает видео, каким он видит развитие метробусов в Таллинне на примере Норвегии:
В Скандинавии используют крайне красивые 18-метровые автобусы. Вполне эстетично. Он визуально похож на трамвай, но подвижной состав и инфраструктура в разы дешевле. Мы хотим дать чувство трамвая, но дешевле. Мы смотрим, как развивается общественный транспорт в Скандинавии. Там очень высокие стандарты к организации общественного транспорта. Да и вообще к многим аспектам жизни.