ФОТО | В Таллинне приступили к испытаниям нового трехсекционного троллейбуса

Произведенный на заводе Solaris троллейбус Trollino 24 MetroStyle вмещает почти 200 пассажиров, то есть в четыре раза больше, чем обычный автобус. У трехсекционного троллейбуса имеется пять дверей; у машины восемь колес на четырех осях.

Эти троллейбусы подходят для передвижения по так называемым скоростным маршрутам метробуса — они бы курсировали в часы пик по магистралям, соединяющим центр города с крупнейшими районами столицы. Коридор для метробуса обычно отделен от остального транспортного потока для того, чтобы общественный транспорт мог быстро и беспрепятственно передвигаться по выделенной полосе.

”Мы планируем внедрять в Таллинне новые виды общественного транспорта и создавать новые маршруты, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Создание системы метробусов обойдется в несколько раз дешевле прокладывания трамвайных линий, при этом метробус, так же, как и трамвай, экологичен и имеет такую же грузоподъемность. Это не значит, что город откажется от трамвайных или автобусных маршрутов. Но подходить к вопросу маршрутов и подвижного состава нужно комплексно, чтобы каждое решение являлось частью более масштабной картины”.

Как отметил вице-мэр Андрей Новиков, грузоподъемность тестируемой машины можно сравнить с трамваем, но по сравнению с нынешним общественным транспортом, она вмещает максимально возможное количество пассажиров.

”Также троллейбус не нуждается в такой дорогостоящей инфраструктуре, какая требуется трамваю, и он дешевле в качестве подвижного состава, — пояснил Новиков. — Преимущество этого троллейбуса перед обычным электробусом в том, что его можно динамически заряжать от троллейбусной контактной сети, а для подзарядки необязательно создавать большую инфраструктуру на конечных остановках. Уже сейчас электроэнергия, использующаяся в троллейбусной сети, полностью зеленая”.