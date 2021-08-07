Насилие в близких отношениях – что это и куда обращаться?

Насилие в близких отношениях (или насилие в семье) – это любое психологическое, физическое или сексуальное насилие среди людей, которые находятся или находились в интимных отношениях, находятся в законной или кровной связи. Жертвами семейного насилия могут быть как мужчины, так и женщины и дети. В более широком понятии насилие может совершаться также по отношению к детям, престарелым людям, инвалидам или среди них.

Как помочь?

• Например, если вы слышите шум, ругань или крик о помощи из соседней квартиры или видите насилие, позвоните по номеру службы экстренной помощи 112. • Насильник может напасть также на постороннего человека, поэтому неразумно идти и пробовать разрешить спор. • Если вы вступили в контакт с жертвой, поговорите с ним / с ней. Помогите жертве понять, что он / она не виновен(на) в насилии. Поддержите идею обратиться за помощью в полицию, службу поддержки жертв, центр поддержки женщин или к врачу, чтобы зафиксировать последствия физического насилия. • Не осуждайте, помогите найти помощь!

Что может сделать жертва насилия в близких отношениях?

• Если вам грозит непосредственная опасность, вызовите полицию. Зачастую эти смелые действия требуют активности решимости, но так вы можете спасти себя и своих детей от повторения насилия в будущем.

• Если вы стали жертвой семейного насилия, но первоочередная задача для вас – обеспечение безопасности ваших детей, продумайте план бегства – как и куда.

• Доверьтесь своему инстинкту: если у вас возникло чувство, что вы в опасности, вполне вероятно, что так оно и есть. Постарайтесь попасть в безопасное место как можно скорее. Разумно было бы собрать необходимые вещи заранее. Их можно оставить у друзей или у себя на работе.

• Если вам нанесены побои, позаботьтесь о том, чтобы получить медицинскую помощь. Повреждения могут быть серьезнее, чем вам могло показаться на первый взгляд.

• Проследите, чтобы повреждения были задокументированы (в травмпункте, в полиции), поскольку эти документы могут стать важным материалом доказательства впоследствии на судебном процессе. Если даже поначалу вы считаете, что доказательства не нужны, поскольку не желаете возбуждать судебное расследование, впоследствии ваше мнение может измениться.

• Заведите дневник, в котором вы будете фиксировать даты всех проявлений насилия и угрозы.

• Сохраните весь доказательный материал – письма по электронной почте, медицинские справки, СМС-сообщения и т.п.