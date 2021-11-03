03.11.2021, 13:20
Боец ММА Артур Кулинский избил девушку и сломал ей руку. А полиция его испугалась(1)
Foto: Madis Veltman
Боец ММА, участник боев Hardcore Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом на своей странице в Instagram написала юрист Екатерина Гордон.
Гордон пояснила, что Акаб набросился на девушку после того, как она ушла от него. Теперь у нее не сгибается рука, экс-возлюбленной бойца установили штифт.
”Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам… Полицейские, приехав, с ”бойцом” с удовольствием… сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди”, — заключила Гордон.