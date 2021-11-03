Боец ММА Артур Кулинский избил девушку и сломал ей руку. А полиция его испугалась

Гордон пояснила, что Акаб набросился на девушку после того, как она ушла от него. Теперь у нее не сгибается рука, экс-возлюбленной бойца установили штифт.

”Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам… Полицейские, приехав, с ”бойцом” с удовольствием… сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди”, — заключила Гордон.

