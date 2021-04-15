Вниманию водителей: на столичном бульваре Сыпрузе начался ремонт дорожного покрытия

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, проезд транспорта по бульвару останется открытым, однако водителям следует соблюдать временные схемы движения.

”Работы по асфальтированию проезжей части бульвара Сыпрузе продлятся ориентировочно до начала июня. Целью работ является создание более безопасных и комфортабельных условий передвижения. Улица останется открытой для транспорта, ремонт производится по полосам, так что просим водителей соблюдать временные дорожные знаки и быть внимательными, здесь я так же хотел бы принести извинения за возможные неудобства”, — добавил Рийбе.

”Бульвар Сыпрузе является одной из крупнейших магистралей в нашем районе с очень интенсивными движением, теперь же здесь будут ликвидированы все возникшие со временем неровности и колеи в асфальте. В итоге мы получим гладкую, качественную и ровную дорогу”, — отметил старейшина Кристийне.