Трамваи 1 и 3 снова будут ходить в Кадриорг уже на этих выходных

По словам вице-мэра Андрея Новикова, реконструкция улицы Поска значительно улучшит городскую среду, хотя строительные работы и создают временные неудобства.

”На обновленной улице Поска заметно улучшатся возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов. Мы хотим создать современное городское пространство, которое считалось бы с уникальной атмосферой исторического Кадриорга. Поскольку во время строительства мы стараемся как можно меньше ограничивать движение, мы откроем улицу для трамвайного и автобусного движения уже на этих выходных, хотя строительство продолжится до осени”, — сказал Новиков.

”Мы благодарим жителей Кадриорга и всех горожан за понимание. В ходе ремонта изменится облик улицы Поска, движение успокоится, а велосипедисты получат в свое распоряжение современную дорожку. Организация парковки будет более упорядоченной. Реконструкция улицы охватывает и озеленение: будут высажены 20 деревьев, в том числе липы, каштаны и рябины. Мы просим участников движения запастись терпением и следовать указаниям временных знаков вплоть до окончания строительных работ”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Дорожно-строительные работы на ул. Поска по заказу Таллинна выполняет OÜ RTS Infraehitus, стоимость ремонта составляет 4 млн евро. Ремонтные работы производятся на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт, также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт по направлению в центр города. Будут обновлены техносети и уличное освещение, построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ — 15 октября.

Трамвай 1 линии временно ходил по маршруту Копли-Тонди-Копли, а автобусная линия была продлена до остановки ”Балтийский вокзал”.