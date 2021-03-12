14-летнюю эстонскую футболистку лишил девственности тренер "Калью"?

Ныммеский клуб ответил на запрос Eesti Päevaleht так: "Насколько мы знаем, Футбольный союз начал дисциплинарное расследование в связи с появлением информации о бывшей футболистке и ее отношениях с тренером. Поскольку расследование продолжается, мы не можем давать комментарии на эту тему".

Хотела стать лучшей футболисткой мира

Бывшая футболистка Миа Белле Трисна в передаче "Õhtu", которая вышла 10 марта в эфире Kanal 2, заявила, что тренер лишил ее девственности в 14 лет. Футбольный специалист был на несколько десятков лет старше спортсменки.

"У меня были большие мечты, я хотела стать следующей Мартой (бразильянка, которая 5 лет подряд в 2006-2010 годы признавалась лучшей футболисткой мира - Прим. Delfi). Тренер начал подвозить меня домой. Однажды ночью он отвез меня в лес. Тренер сказал, что если я хочу стать следующей Мартой, он может в этом поспособствовать. "Только обещай делать все, как я скажу". В ту ночь он начал прикасаться ко мне и лишил меня девственности", - сказала Трисна.

В телевизионной передаче экс-футболистка уточнила, что это был не ее личный тренер, а тренер другого клуба. Никаких имен и названий клубов героиня передачи не назвала.

Ужасный период

По словам бывшей футболистки, началась эта история в 14 лет, а закончилась в 20. Молодая спортсменка, мечтавшая о славе, была под полным контролем тренера, пока не сбежала от него в США. "Это был ужасный период. Я видела, что друзья гуляют и им весело, а мне говорили, что я могу делать, а что не могу, когда я могу ночевать у него дома, а когда - у себя".

Больше всего футболистку раздражали слухи в кулуарах о ее близких отношениях с тренером. Когда появился вариант отъезда в США, она воспользовалась этой возможностью.

В телеинтервью футболистке задали вопрос - обращалась ли она в правоохранительные органы? Прозвучал следующий ответ: "Когда я уехала США, связывалась с терапевтом. Вернувшись в Эстонию, мне посоветовали обратиться в полицию, но дело осталось незавершенным".