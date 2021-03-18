Футбольный клуб "Нымме Калью": мы работаем над восстановлением доверия

”Прошлая неделя стала переломной для нашего клуба, это был для нас тяжелый урок, благодаря которому мы обрели печальный опыт. Пришло время обратить взгляд внутрь и предпринять реальные шаги, чтобы дело, раскрытое на прошлой неделе, осталось последним в своем роде”, — сказал президент футбольного клуба Nõmme Kalju FC Куно Техва.

”Мы хотим восстановить душевное спокойствие и обеспечить безопасность, доверие и равновесие всем членам нашей клубной семьи. Очень важно, чтобы насилие не оставалось незамеченным, а наши игроки и персонал знали, куда в случае необходимости можно обратиться за помощью”, - подчеркнул президент клуба.

”Вместе со спортивным психологом Кюллики Тейлор мы начали консультировать игроков и сотрудников, чтобы оказать им необходимую поддержку в нынешней сложной ситуации”, — пояснил Куно Техва.

”Кроме того, вместе с Эстонским фондом антидопинга и спортивной этики мы готовим для клуба инструкции по выявлению и предотвращению злоупотреблений, а в ближайшем будущем приступим к обучению сотрудников, игроков и родителей. Мы также дополняем все трудовые и вступительные договоры положениями о недопущении злоупотреблений”.

”Дело Nõmme Kalju имеет большое значение для эстонского спорта, в то время как спорт является важной частью общества, и, к сожалению, социальные пороки проявляются и в нем”, — констатироал член правления Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики Хенн Валлимяэ.

”Поскольку спорт — это сфера, основанная исключительно на ценностях, деятельность всех сторон должна быть честной и справедливой. Как только основные ценности будут сформированы, мы сможем превратить любой кризис или проблему в урок во имя более справедливого и этичного спорта, как это начал делать FC Nõmme Kalju”, - сказал Валлимяэ.