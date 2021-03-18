Футбольный клуб "Нымме Калью": мы работаем над восстановлением доверия
”Прошлая неделя стала переломной для нашего клуба, это был для нас тяжелый урок, благодаря которому мы обрели печальный опыт. Пришло время обратить взгляд внутрь и предпринять реальные шаги, чтобы дело, раскрытое на прошлой неделе, осталось последним в своем роде”, — сказал президент футбольного клуба Nõmme Kalju FC Куно Техва.
”Мы хотим восстановить душевное спокойствие и обеспечить безопасность, доверие и равновесие всем членам нашей клубной семьи. Очень важно, чтобы насилие не оставалось незамеченным, а наши игроки и персонал знали, куда в случае необходимости можно обратиться за помощью”, - подчеркнул президент клуба.
”Вместе со спортивным психологом Кюллики Тейлор мы начали консультировать игроков и сотрудников, чтобы оказать им необходимую поддержку в нынешней сложной ситуации”, — пояснил Куно Техва.
”Кроме того, вместе с Эстонским фондом антидопинга и спортивной этики мы готовим для клуба инструкции по выявлению и предотвращению злоупотреблений, а в ближайшем будущем приступим к обучению сотрудников, игроков и родителей. Мы также дополняем все трудовые и вступительные договоры положениями о недопущении злоупотреблений”.
”Дело Nõmme Kalju имеет большое значение для эстонского спорта, в то время как спорт является важной частью общества, и, к сожалению, социальные пороки проявляются и в нем”, — констатироал член правления Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики Хенн Валлимяэ.
”Поскольку спорт — это сфера, основанная исключительно на ценностях, деятельность всех сторон должна быть честной и справедливой. Как только основные ценности будут сформированы, мы сможем превратить любой кризис или проблему в урок во имя более справедливого и этичного спорта, как это начал делать FC Nõmme Kalju”, - сказал Валлимяэ.
”Каждый день мы систематически работаем над тем, чтобы FC Nõmme Kalju вышел из нынешнего кризиса более сильным клубом, чем был раньше”, — добавил Куно Техва. ”Я повторяю призыв ко всем родителям и детям, которые чувствуют, что они могли подвергнуться физическому или психологическому насилию, обратиться к спортивному психологу Кюллики Тейлор. Я рекомендую вам связаться с ней по электронной почте kylliki.taylor@jkkalju.ee или по телефону +372 5282406”.
Напомним, что скандал в эстонском спортивном сообществе вызвало интервью экс-футболистки клуба, которая заявила, что тренер лишил ее девственности в 14 лет.