ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками(65)
По словам бразильца, секс-контакт проходил по обоюдному согласию сторон и без какого-либо принуждения. В отношении тренера ныммеского "Калью" ЭФС начал дисциплинарное расследование.
- Гетулио, 10 марта девушка Миа Белле Трисна в передаче на Kanal 2 рассказала о ваших отношениях с ней. Как вы себя чувствовали в тот вечер?
- Я чувствовал себя преданным, потому что доверял этому человеку. Мы были вместе 6-7 лет. Большая любовь. Я помогал ей все это время в различных делах. А теперь это выходит так. Люди знали, что мы были вместе, поскольку мы не скрывали это. Все видели и знали, но ничего не говорили. А затем пошли спекуляции об этих вещах. Они начались, когда увидели девочку по имени Миа Белле. Для меня она другой человек.
- Девушка не хотела, чтобы ее имя раскрывали.
- Я не могу говорить о Миа Белле, потому что видел другого человека. Многие говорили мне, что она изменилась. Я не знаю, носит ли она это имя из-за вышедшей недавно книги. Но я говорю о девушке, которая была раньше. Все началось с того, что она сама связалась со мной.
- Как вы познакомились и узнали друг друга?
- Я видел ее игру. Она начала мне присылать сообщения в Messenger.
- Вы были ее тренером?
- Нет-нет-нет. Она была в другом клубе.
- Во "Флоре"?
- Да.
- Почему она вам присылала сообщения?
- История такая, как люди говорят. До меня у нее уже был кто-то. В то время, пока мы были вместе, у нее также был еще один мужчина. Почему говорят обо мне? Что насчет другого человека? Перед первой встречей мы общались в Messenger месяц. Потом она начала мне говорить, что ей нравятся мои волосы, и то и это. Может ты можешь мне помочь - у меня такие мечты и планы.
- Вам не казалось странным, что 14-летняя девочка...
- Нет. Она знала, что я тренер, который работал с женской командой в "Калью". Она начала меня любить. Затем мы стали чаще быть вместе. Это закончилось, когда она уехала в США. Мне не нравится, когда она говорит теперь, что хотела сбежать от меня. Она хотела убежать от меня, но при этом спрашивала - как попасть в США. Когда она уехала, мы разговаривали каждый день. Ей понадобилось купить одежду - я отправил деньги в США. Затем она сказала, что ей еще что-то надо - я снова отправил деньги. Зачем "убегать", если я даю тебе деньги?
- Она написала в книге, а затем рассказала в телепередаче, что однажды вы поехали с ней в лес и в 14 лет лишили ее девственности.
- Это было не так. Мы пошли в лес, когда уже были вместе. Мы гуляли там как пара. Этот лес показала мне она - я не знал это место. Позже мы еще несколько раз были в этом лесу. Она говорила, что я привез ее туда... Нет-нет-нет. Не было такого!
- Дело зашло так далеко, что лишили ее девственности?
- Мы были уже вместе.
- Что произошло в лесу?
- Не было так, что я ее принуждал. Это было обоюдное желание. Она сама хотела это. Если бы было по-другому, зачем она тогда показывала мне этот лес?
- Вы говорили, что во время отношений с вами у нее был другой взрослый мужчина, с которым она также имела сексуальные связи.
- Да. Так было.
- Миа Белле была единственной девушкой-футболисткой, с которой вы занимались сексом, когда она была несовершеннолетней?
- Скажем так...
- Она была единственной или еще были?
(Долго думает) - Девушка, которой я делал массаж... Там не было секса... Биргит обращалась в полицию. Было расследование. Полиция закрыла дело, потому что ничего не нашла. Она солгала!
- Итак, были ли у вас сексуальные отношения с другой несовершеннолетней футболисткой?
(Долго думает)
- Вы думаете?
- Конечно, я думаю.
- Это должно быть ясно! Я знаю всех девушек, с которыми занимался сексом.
- Мне уже сказали, что я занимался сексом с родителями моих футболистов. Какие родители? Сначала была молодая девушка, а теперь...
- Вы разговаривали в последние дни с Миа Белле и Биргит?
- Нет-нет-нет. Я жду, что будет дальше.