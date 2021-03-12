Футбол
13.03.2021, 01:00

Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером

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Геннадий Медведев
Редактор
Kuno Tehva
Foto: Priit Simson
Исповедь бывшей футболистки, которую в 14 лет лишил девственности тренер, взбудоражила эстонское общество. Мир женского футбола в Эстонии очень узок, поэтому главных героев этого секс-скандала нетрудно определить.

В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна - такое имя теперь у бывшей футболистки сборной Эстонии - рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером.

Футболистка "Флоры" и тренер "Калью"
Раньше девушка играла в чемпионате Эстонии, в 20 лет футболистка перебралась в США, затем она отправилась в один из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.

Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".

Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую Марту (бразильянка - лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что тренер был на несколько десятков лет старше ее. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио Аурелио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.

До отъезда в США футболистка дала несколько интервью эстонским СМИ - никаких секс-упреков в адрес бразильского специалиста высказано не было. Вернувшись после зарубежных странствий домой, повзрослевшая девушка по-другому взглянула на свои прежние отношения с тренером.

Сексуальная связь несовершеннолетней футболистки с тренером выглядит, конечно, ужасно. Если верить словам экс-игрока сборной Эстонии, то она потеряла девственность в 14 лет. Нетрудно подсчитать, что бразильскому тренеру в то время было 53 года - разница в возрасте 39 лет! Это нормальная ситуация? Секс-история, кажется, тянет на криминальное дело.

"Калью" сделал заявление
Вначале руководство "Калью" отказалось комментировать скандальную ситуацию до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но большой резонанс вынудил директора футбольного клуба "Калью" Эхте Эаметс выступить с заявлением.

"Обвинения одной девушки в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера стали большой неожиданностью. Когда эта новость дошла до нас, он сразу связался с нами. Он был в шоке и удивлен. Мы поговорили с тренером, который подтвердил нам, что у него действительно были близкие отношения с девушкой, выступавшей в передаче Kanal 2. Она тренировалась в женской команде "Флора" и хотела получить от тренера индивидуальные тренировки. С этого и началась связь. Они состояли в отношениях 7 лет - эта связь была основана на взаимопонимании и согласии. Она продолжались и после того, как девушка достигла совершеннолетия. Мягко говоря, мы шокированы представленными подозрениями спустя 13 лет.

У нас нет оснований и права вмешиваться в частную жизнь любого тренера. В качестве тренера он хорошо выполнял свою работу - в этой части у клуба претензий нет.

Подтверждаю, что мы готовы поддержать инициативу Футбольного союза для скорейшего установления истины. Мы искренне удивлены, что девушка решила обратиться к прессе, а не к нам, в Футбольный союз или в правоохранительные органы.

До выяснения обстоятельств мы приостановили трудовой договор с тренером".

Удар по репутации
Выводы из заявления футбольного клуба "Калью" каждый может сделать сам. Настораживает один момент. Руководство клуба удивлено, что футболистка решила вспомнить историю 13-летней давности. В то же время сексуальные отношения тренера с девочкой-подростком считаются в "Калью", похоже, вполне нормальным явлением. А если вдруг выяснится, что героиня телепередачи - не единственная несовершеннолетняя футболистка, у которой была сексуальная связь с бразильцем. Как тогда будет реагировать "Калью"?

У многих, наверное, возник вопрос - а где же все это время были родители молодой спортсменки? Неужели семья ничего не подозревала? Ребенок, кажется, был предоставлен сам себе - родители футболистки, как сообщалось в телепередаче, разошлись, когда девочке было 13 лет.

На основе полученной информации ЭФС начал дисциплинарное расследование в отношении Фредо Гетулио Аурелио и "Калью". Выплывшая наружу история сексуальных отношений бразильского тренера с молодой эстонской футболисткой нанесла тяжелый удар по репутации ныммеского клуба. Избавиться от такого пятна будет не так-то просто.
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