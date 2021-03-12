Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером

В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна - такое имя теперь у бывшей футболистки сборной Эстонии - рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером.

Футболистка "Флоры" и тренер "Калью"

Раньше девушка играла в чемпионате Эстонии, в 20 лет футболистка перебралась в США, затем она отправилась в один из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.

Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".

Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую Марту (бразильянка - лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что тренер был на несколько десятков лет старше ее. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио Аурелио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.

До отъезда в США футболистка дала несколько интервью эстонским СМИ - никаких секс-упреков в адрес бразильского специалиста высказано не было. Вернувшись после зарубежных странствий домой, повзрослевшая девушка по-другому взглянула на свои прежние отношения с тренером.

Сексуальная связь несовершеннолетней футболистки с тренером выглядит, конечно, ужасно. Если верить словам экс-игрока сборной Эстонии, то она потеряла девственность в 14 лет. Нетрудно подсчитать, что бразильскому тренеру в то время было 53 года - разница в возрасте 39 лет! Это нормальная ситуация? Секс-история, кажется, тянет на криминальное дело.

"Калью" сделал заявление

Вначале руководство "Калью" отказалось комментировать скандальную ситуацию до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но большой резонанс вынудил директора футбольного клуба "Калью" Эхте Эаметс выступить с заявлением.