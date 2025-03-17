Латвия ограничит пересечение границы с Россией и Беларусью на трех КПП

Согласно подготовленному МВД Латвии проекту решения, с 19 марта границу в упомянутых пунктах можно будет пересекать только на автотранспорте. Ограничения вводятся „с целью усиления охраны границы и повышения эффективности пограничного контроля“, передает латвийский Delfi.

Сроки действия ограничений в проекте решения не указаны.

В аннотации к проекту подчеркивается, что частичное закрытие пограничных пунктов обусловлено текущей геополитической ситуацией в связи с военными действиями России в Украине.

„Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины расценивается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе“, - заявили в МВД Латвии.

Правительство Латвии рассмотрит подготовленный МВД проект решения во вторник, 18 марта.

Как ранее заявил начальник ГПО Латвии Гунтис Пуятс, в связи с наплывом мигрантов пограничная охрана обратилась к правительству с просьбой частично закрыть пограничные пункты, разрешив пересекать границу только автотранспорту.

Начальник ГПО рассказал, что в выходные дни пограничный пункт „Патерниеки“ был закрыт на короткое время из-за нестабильной работы технических систем и рисков, что он может быть использован нелегальными мигрантами, так как пограничники заметили скопление нарушителей на белорусской стороне.

„Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию“, - сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.

Как заявила после заседания коалиции премьер-министр Латвии Эвика Силиня, такие меры позволят защитить Шенгенскую зону от „потенциальной инструментализации миграции“.