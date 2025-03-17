Объявленный в розыск гражданин Эстонии совершил нападение на латвийского полицейского

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 23 февраля был задержан гражданин Эстонии 1999 г.р., ранее объявленный эстонской стороной в международный розыск. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу же стал проявлять агрессию и сквернословить, а когда старший инспектор сделал ему замечание, иностранец ударил его по лицу.

Против эстонца начат уголовный процесс за нападение на представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции пояснили, что гражданин Эстонии ранее неоднократно был судим у себя на родине за преступления, связанные с насилием.

Как отметили в полиции, 14 марта сотрудники 1-го отдела 5-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали материалы дела в прокуратуру.