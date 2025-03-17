На очереди была Рига. Прокуратура Литвы сообщила подробности поджога IKEA в Вильнюсе и роли России

Есть обоснованные доказательства, что поджог совершил несовершеннолетний гражданин Украины и что он действовал „в интересах российских военных структур и служб безопасности“ и входил в организованную террористическую группу, целью которой было совершение терактов в Литве и Латвии, пишет LRT, ссылаясь на Генеральную прокуратуру, которая передала в суд дело о пожаре, произошедшем 9 мая 2024-го в вильнюсском торговом центре IKEA (вспыхнул он рано утром, сгорели стеллажи на площади 54 кв. метров). Утверждается, что в преступление вовлечены и другие лица — в их отношении идет отдельное расследование.

Как сообщил на пресс-конференции Артурас Урбялис, директор департамента Генпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью, расследование установило, что в данном случае исполнителей было двое, оба — граждане Украины, не достигшие 20 лет, один из них (его дело как раз отправлено в суд) на тот момент был несовершеннолетним. По его словам, подозреваемому предъявлены обвинения в совершении теракта, обучении в террористических целях и в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Представитель прокуратуры отметил, что молодые люди с материальными проблемами — удобная мишень для вербовки:

„Они понимают, что делают, но, вероятно, не осознают конечных целей. Однако их действия представляют серьезную опасность“.

Утверждается, что за выполнение задания исполнителям пообещали автомобиль BMW и 10 тыс евро.

„Организаторами этих действий является Россия — они связаны с военной разведкой и силами безопасности“, — цитирует LRT Урбялиса.

Также прокурор сообщил, что один из исполнителей въехал в Литву через Польшу и что один из этой пары задержан в этой стране и что, очевидно, подозреваемые связаны с преступлениями, совершенными там. (В мае 2024-го Deutsche Welle писала о поджогах в нескольких регионах Польши и о задержании там девяти человек по подозрению в их совершении по заказу спецслужб РФ).

Следствие также выяснило, что подозреваемый изучал Т/Ц IKEA в Шауляе, делал там фотографии, но потом получил задание ехать в Вильнюс.