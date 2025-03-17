На очереди была Рига. Прокуратура Литвы сообщила подробности поджога IKEA в Вильнюсе и роли России
Случившееся почти год назад возгорание в Т/Ц IKEA было поджогом, а подозреваемый действовал в интересах спецслужб РФ, сообщают Литовские общественные СМИ (LRT), ссылаясь на прокуратуру. Та, утверждает, что задержанный входил в террористическую группу, которая планировала акции и в Латвии и что мужчину задержали, когда тот ехал в Ригу для совершения теракта, пишет латвийский портал lsm.
Есть обоснованные доказательства, что поджог совершил несовершеннолетний гражданин Украины и что он действовал „в интересах российских военных структур и служб безопасности“ и входил в организованную террористическую группу, целью которой было совершение терактов в Литве и Латвии, пишет LRT, ссылаясь на Генеральную прокуратуру, которая передала в суд дело о пожаре, произошедшем 9 мая 2024-го в вильнюсском торговом центре IKEA (вспыхнул он рано утром, сгорели стеллажи на площади 54 кв. метров). Утверждается, что в преступление вовлечены и другие лица — в их отношении идет отдельное расследование.
Как сообщил на пресс-конференции Артурас Урбялис, директор департамента Генпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью, расследование установило, что в данном случае исполнителей было двое, оба — граждане Украины, не достигшие 20 лет, один из них (его дело как раз отправлено в суд) на тот момент был несовершеннолетним. По его словам, подозреваемому предъявлены обвинения в совершении теракта, обучении в террористических целях и в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Представитель прокуратуры отметил, что молодые люди с материальными проблемами — удобная мишень для вербовки:
„Они понимают, что делают, но, вероятно, не осознают конечных целей. Однако их действия представляют серьезную опасность“.
Утверждается, что за выполнение задания исполнителям пообещали автомобиль BMW и 10 тыс евро.
„Организаторами этих действий является Россия — они связаны с военной разведкой и силами безопасности“, — цитирует LRT Урбялиса.
Также прокурор сообщил, что один из исполнителей въехал в Литву через Польшу и что один из этой пары задержан в этой стране и что, очевидно, подозреваемые связаны с преступлениями, совершенными там. (В мае 2024-го Deutsche Welle писала о поджогах в нескольких регионах Польши и о задержании там девяти человек по подозрению в их совершении по заказу спецслужб РФ).
Следствие также выяснило, что подозреваемый изучал Т/Ц IKEA в Шауляе, делал там фотографии, но потом получил задание ехать в Вильнюс.
Урбялис утверждает, что расследование установило наличие целой разветвленной террористической группы, в которую также входили граждане Литвы и РФ. Координация действий осуществлялась в соцсетях и с использованием „других средств шифрованной связи.
„Указания и приказы передавались непосредственным исполнителям... Если рассматривать всю цепочку и кураторов, то речь идет о десятках человек“, — заявил он.
По данным правоохранительных органов, задержанный целенаправленно осваивал знания и навыки для террористической деятельности, а весной 2024 года на тайной встрече в Варшаве вместе с подельником взялся за 10 000 евро поджечь и взорвать торговые центры в Литве и Латвии — прокуратура считает, что целью было запугивание населения обеих стран.
Как пишет LRT, по версии следствия, 8 мая мужчина прибыл в IKEA в Вильнюсе, установил механизм для поджигания с таймером, тот сработал рано утром 9 мая. Исполнитель снял на видео начало пожара, отправил запись кураторам, избавился от одежды и предметов, которые использовал при совершения преступления, и уехал в Варшаву.
Как утверждается, следствие получило детальные данные о том, как осуществлялась коммуникация группы, о ее каналах зашифрованной связи, об этапах подготовки атак, логистике и финансировании этой деятельности.
„В обвинительном заключении отмечено, что обвиняемый готовил и совершал террористические преступления, планировал поджоги и взрывы, создавал угрозу жизни и здоровью большого количества людей“, — сообщает LRT. Задержанный находится под арестом.