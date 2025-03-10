8 иностранцев развернули на погранпункте в Нарве. Время прохождения границы сократилось

В минувшие выходные на пограничном пункте в Нарве в страну не впустили шестерых граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Узбекистана. Наиболее распространенными причинами задержания были отсутствие у них необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.