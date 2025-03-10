Новости Ида-Вирумаа
10.03.2025, 17:30

8 иностранцев развернули на погранпункте в Нарве. Время прохождения границы сократилось

 (3)
RusDelfi
Мост дружбы на границе Эстония-Россия
Мост дружбы на границе Эстония-Россия
ФОТО: Delfi Meedia

В минувшие выходные на пограничном пункте в Нарве в страну не впустили шестерых граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Узбекистана. Наиболее распространенными причинами задержания были отсутствие у них необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.

Как отмечают очевидцы, которые пишут в фейсбук-группу „Граница Нарва-Ивангород“, в прошедшие выходные путешественники успевали проходить оба КПП в сторону России за 1,5-2 часа, а в сторону Эстонии - за час. Но, как отмечают многие участники этой группы, ситуация постоянно меняется.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии