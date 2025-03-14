ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1115-й день) | Путин: Россия готова сохранить жизнь украинским военным - если Киев отдаст им приказ сдаться
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украинские дроны вновь атаковали Москву и Подмосковье
Спустя три дня после массированной атаки украинских беспилотников на Москву, в ночь на пятницу, 14 марта, дроны снова атаковали российскую столицу и Московскую область. По утверждению местных властей, все они были сбиты, пострадавших, по предварительной информации, нет.
По словам московского мэра Сергея Собянина, силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что обломки сбитых дронов упали на стройплощадку в Балашихе, а также на строящийся многоэтажный дом в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.
Telegram-канал Astra публикует видеозапись из Южной Битцы, на которой зафиксирован мощный взрыв. Также о взрывах, по данным издания, сообщают жители и других районов Москвы и Подмосковья. После атаки БПЛА повреждены многоэтажный дом в столичном районе Дорогомилово и частный дом в коттеджном поселке „Росинтер-2“ в деревне Фоминское в Новой Москве, а в расселенном жилом доме на улице Лестева в Москве загорелась крыша.
Британский премьер Кир Стармер помирил Трампа с Зеленским
По данным издания Politico, британский премьер-министр Кир Стармер помирил Дональда Трампа и Владимира Зеленского, рассорившихся в Овальном кабинете.
После ссоры Стармер сразу же начал в частном порядке работать над решением проблемы. „Его реакцией было поднять трубку, а не писать в твиттер. Это его стиль“, — утверждает источник издания. Стармер быстро созвонился с Трампом и с Зеленским, а также привлек к работе Макрона, несмотря на давнюю напряженность между Францией и Великобританией из-за Брекзита. Как пишет Politico, два европейских лидера работали как команда.
Именно после увещеваний Стармера Зеленский написал в сети Х, что ему „досадно“ из-за скандала в Овальном кабинете, и выразил готовность подписать соглашение по полезным ископаемым.
G7 пригрозила РФ санкциями при отказе от перемирия в Украине
Министры иностранных стран „большой семерки“ (G7) на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от прекращения огня в Украине.
„Мы призвали Россию ответить (Украине. - Ред.) взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая, - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 14 марта. - Мы обсудили вопрос о наложении на Россию дополнительных издержек в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе посредством дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других мер“.
В случае временного перемирия выборов в Украине не будет
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica, что в случае 30-дневного прекращения огня военное положение в стране не будет отменено и выборы проводиться не будут.
„30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна в такой короткий срок“, - ответил Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica. Подоляк добавил также, что для обеспечения „разъединения воюющих сторон“ и предотвращения нарушения перемирия понадобятся дополнительные переговоры и „проверенные наблюдатели“. „Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована“, - пояснил советник официальную позицию властей Украины.
Путин: Россия готова сохранить жизнь украинским военным в Курской области по просьбе Трампа — если Киев отдаст им приказ сдаться
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, остающимся в Курской области. Такое заявление он сделал перед началом заседания Совбеза РФ.
„Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен“, — сказал Путин. Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.
Генштаб ВСУ: сообщения об окружении в Курской области не соответствуют действительности
Как заявляют в Генштабе ВСУ, боевые действия в операционной зоне группировки украинских войск „Курск“ продолжаются, и за прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений.
„Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют поставленные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия“, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В Генштабе добавили, что с начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений, и что угроза окружения подразделений ВСУ отсутствует.
Зеленский: операция в Курской области свою задачу выполнила
Владимир Зеленский в пятницу встретился с журналистами. О ситуации в Курской области он сказал так: „Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя с Покровска [в Донецкой области], Харьковского направления и Сум“.
„Покровское направление — ситуация стабилизирована, как и на Харьковском направлении. Я могу только поблагодарить наших воинов за курскую операцию. Я считаю, что она [операция] свою задачу выполнила“.
О возможных переговорах о мире Зеленский высказался так: „Уже сегодня существует несколько площадок, где мы разрабатываем дальнейшие шаги. Для того, чтобы в тот момент, когда или если Россия согласится на прекращение огня, чтобы у нас были уже конкретные наработки“.
В случае временного перемирия ЕС продолжит вооружать Украину
Европейский Союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Такую точку зрения высказали ряд дипломатов из нескольких стран Евросоюза в пятницу, 14 марта, в преддверии Совета ЕС по иностранным делам.
„Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от „плохой“, как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия“, - сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.
Половина жителей Украины не согласны отказаться от территорий в пользу РФ
Ровно половина (50%) жителей Украины не готовы на территориальные уступки „ни при каких обстоятельствах“ — даже если это будет означать затягивание войны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 февраля по 4 марта.
Обратной точки зрения, которая допускает отказ от некоторых территорий для скорейшего достижения мира, придерживаются 39% украинцев. Остальные 11% не смогли определиться с ответом.
Глава НАТО допускает возобновление нормальных отношений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией должны быть в конечном итоге нормализованы после окончания войны в Украине. „Это нормально, если бы война остановилась для Европы каким-то образом, шаг за шагом, и также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией“, — сказал Рютте в интервью Bloomberg TV.
„Но мы еще абсолютно не готовы, мы должны продолжать оказывать на них давление, чтобы гарантировать, что Россия отнесется к переговорам серьезно“, — добавил он.
Источники: Русская служба Би-би-си, Медуза, DW