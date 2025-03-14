ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1115-й день) | Путин: Россия готова сохранить жизнь украинским военным - если Киев отдаст им приказ сдаться

Министры иностранных стран „большой семерки“ (G7) на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от прекращения огня в Украине.

Именно после увещеваний Стармера Зеленский написал в сети Х, что ему „досадно“ из-за скандала в Овальном кабинете, и выразил готовность подписать соглашение по полезным ископаемым.

После ссоры Стармер сразу же начал в частном порядке работать над решением проблемы. „Его реакцией было поднять трубку, а не писать в твиттер. Это его стиль“, — утверждает источник издания. Стармер быстро созвонился с Трампом и с Зеленским, а также привлек к работе Макрона, несмотря на давнюю напряженность между Францией и Великобританией из-за Брекзита. Как пишет Politico, два европейских лидера работали как команда.

Telegram-канал Astra публикует видеозапись из Южной Битцы, на которой зафиксирован мощный взрыв. Также о взрывах, по данным издания, сообщают жители и других районов Москвы и Подмосковья. После атаки БПЛА повреждены многоэтажный дом в столичном районе Дорогомилово и частный дом в коттеджном поселке „Росинтер-2“ в деревне Фоминское в Новой Москве, а в расселенном жилом доме на улице Лестева в Москве загорелась крыша.

По словам московского мэра Сергея Собянина, силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что обломки сбитых дронов упали на стройплощадку в Балашихе, а также на строящийся многоэтажный дом в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.

Спустя три дня после массированной атаки украинских беспилотников на Москву, в ночь на пятницу, 14 марта, дроны снова атаковали российскую столицу и Московскую область. По утверждению местных властей, все они были сбиты, пострадавших, по предварительной информации, нет.

„Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен“, — сказал Путин. Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, остающимся в Курской области. Такое заявление он сделал перед началом заседания Совбеза РФ.

Путин: Россия готова сохранить жизнь украинским военным в Курской области по просьбе Трампа — если Киев отдаст им приказ сдаться

Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Путиным: „Есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится“

Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Путиным: „Есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится“

„30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна в такой короткий срок“, - ответил Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica. Подоляк добавил также, что для обеспечения „разъединения воюющих сторон“ и предотвращения нарушения перемирия понадобятся дополнительные переговоры и „проверенные наблюдатели“. „Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована“, - пояснил советник официальную позицию властей Украины.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica, что в случае 30-дневного прекращения огня военное положение в стране не будет отменено и выборы проводиться не будут.

В случае временного перемирия выборов в Украине не будет

„Мы призвали Россию ответить (Украине. - Ред.) взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая, - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 14 марта. - Мы обсудили вопрос о наложении на Россию дополнительных издержек в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе посредством дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других мер“.

Как заявляют в Генштабе ВСУ, боевые действия в операционной зоне группировки украинских войск „Курск“ продолжаются, и за прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений.

„Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют поставленные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия“, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Генштабе добавили, что с начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений, и что угроза окружения подразделений ВСУ отсутствует.

Зеленский: операция в Курской области свою задачу выполнила

Владимир Зеленский в пятницу встретился с журналистами. О ситуации в Курской области он сказал так: „Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя с Покровска [в Донецкой области], Харьковского направления и Сум“.

„Покровское направление — ситуация стабилизирована, как и на Харьковском направлении. Я могу только поблагодарить наших воинов за курскую операцию. Я считаю, что она [операция] свою задачу выполнила“.

О возможных переговорах о мире Зеленский высказался так: „Уже сегодня существует несколько площадок, где мы разрабатываем дальнейшие шаги. Для того, чтобы в тот момент, когда или если Россия согласится на прекращение огня, чтобы у нас были уже конкретные наработки“.

В случае временного перемирия ЕС продолжит вооружать Украину

Европейский Союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Такую точку зрения высказали ряд дипломатов из нескольких стран Евросоюза в пятницу, 14 марта, в преддверии Совета ЕС по иностранным делам.