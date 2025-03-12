Комиссия по экономике ознакомилась с планами по развитию электросетей

Председатель комиссии по экономике Яак Ааб отметил, что планы по развитию основной сети реалистичны и источники финансирования имеются. „Большая часть средств, которые пойдут на развитие основной сети, необходимой для внедрения ветроэнергетики, будет поступать из иностранных источников, и лишь небольшая их часть будет покрываться потребителями в виде сетевых сборов“, – сказал председатель комиссии, ссылаясь на планы Elering в течение следующих десяти лет построить дополнительные подключения к сетям Латвии и Финляндии, а также подготовиться к подключению к сети новых электростанций внутри страны.

Согласно программе развития Elering, развитие основной сети Восточной, Центральной и Западной Эстонии в общей сложности обойдется примерно в 300 миллионов евро. Программа включает в себя возможность подключения ветряных электростанций. „В расчете на десять лет эта сумма не так велика. Чем больше производителей и потребителей электроэнергии будет подключаться к сети, тем больше средств будет поступать в виде инвестиций. По прогнозам, развитие основной сети увеличит сетевую плату лишь на 0,125 сента за кВт/ч“, – отметил он.

Ааб выразил Elektrilevi признательность за то, что предприятие обеспечивает устойчивость быстро устаревающей местной распределительной сети к атмосферному воздействию более быстрыми темпами, чем планировалось. „Elektrilevi опередило план на пять лет. Однако потребность в восстановлении устаревших линий среднего и низкого напряжения и их защите от атмосферного воздействия по-прежнему велика, а возможности потребителей оплачивать работы по реконструкции в виде сетевых сборов ограничены“, – признал Ааб.