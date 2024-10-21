Комиссия по экономике хочет снизить плату за водные пути для всех судов, которые заходят в Эстонию

Председатель комиссии Яак Ааб пояснил, что плата за водные пути должна оставаться на низком уровне для поддержания конкуренции с соседними странами, где подобные системы льгот активно используются. „Мы хотим сохранить международные морские перевозки товаров и пассажиров и мотивировать отправителей товара направлять свои товаропотоки через эстонские порты, – сказал Ааб.

– В этом году действует льгота на плату за водные пути в размере 15%. Законопроект призван снизить плату за водные пути для всех судов, которые заходят в Эстонии в порты или на рейды, на 14%. Мера будет действовать в период с 1 января до 31 декабря 2025 года.

Согласно пояснительной записке, сектор мореходства и логистики не полностью восстановился от влияния пандемии COVID-19, которая с начала 2020 года привела к значительному сокращению пассажиропотоков и товарообмена на водных путях и в портах Эстонии. Кроме того, в 2023 году существенно снизился объем товаров в портах и на морском транспорте Эстонии, в первую очередь – по причине войны в Украине и связанных с ней санкций ЕС, введенных в отношении товаров из России. Сокращение объема товаров продолжилось и в 2024 году.

Комиссия по экономике решила инициировать проект закона о внесении дополнений в Закон о безопасности мореплавания и, в случае принятия законопроекта в производство, предложила включить его в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 4 ноября. Комиссия предложила закончить первое чтение.

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