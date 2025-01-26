Новая команда ЦРУ поддержала версию о лабораторном происхождении ковида. Но не вполне в ней уверена

Представитель ведомства заявил, что его коллеги, исходя из имеющихся данных, считают „более вероятным“ лабораторное, „связанное с исследованиями“ происхождение вируса, а не естественное. Оценка основана на „имеющемся массиве данных“.

При этом агентство отметило, что у него „низкий уровень уверенности“ в этом заключении.

Публикация этой оценки разведки — одно из первых решений, принятых назначенцем Дональда Трампа Джоном Рэтклиффом, возглавившим агентство в четверг, 23 января.

Рэтклифф, занимавший пост директора национальной разведки во время первого срока Трампа, известен как давний сторонник лабораторной версии происхождения вируса. По его мнению, пандемия Covid-19, скорее всего, стала результатом утечки вируса из Уханьского института вирусологии.

Этот институт находится в 40 минутах езды от рынка Хуанань, который, насколько известно, был первым очагом распространения коронавирусной инфекции среди людей.

В опубликованном в пятницу, 24 января, интервью Breitbart News (этот ресурс популярен у крайне правых консерваторов-сторонников Трампа) Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ отказалось от нейтралитета в вопросе происхождения вируса и „перестало занимать отстраненную позицию“.

„Я много говорил о борьбе с угрозой со стороны Китая по целому ряду направлений, и это возвращает нас к вопросу о том, почему погиб миллион американцев и почему Центральное разведывательное управление в течение пяти лет не давало оценки происхождению ковида, стоя в стороне, — сказал он. — Для меня это решение, которое надо принять в первый же день (в должности)“.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на официальные источники, новая оценка ЦРУ не основана на новых разведданных. Как сообщается, доклад был заказан в последние недели президентства Джо Байдена и завершен до вступления Трампа в должность.

Обнародованный в субботу доклад кодифицирован как оценка с „низким уровнем уверенности“. Это означает, что разведданные, на которых он основан, недостаточны, неубедительны или противоречивы.

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