„Он был непреклонен“. В СМИ появились подробности „ужасного“ разговора Трампа и премьера Дании о Гренландии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнул серьезность своих намерений приобрести Гренландию, пишет DW со ссылкой на Financial Times. При этом Трамп вел беседу на повышенных тонах, как рассказали об этом высокопоставленные чиновники ЕС. Они утверждают, что Трамп был „агрессивен“ и „настроен на конфронтацию“ несмотря на то, что Фредериксен предлагала развивать сотрудничество в сфере военных баз и добычи полезных ископаемых.

„Это было ужасно“, — сказал один из источников FT, приводит пример из текста „Медуза“.

Бывший датский чиновник назвал разговор „очень жестким“. По его словам, Трамп пригрозил Дании „конкретными“ экономическими мерами.

„Он был непреклонен. Это был словно холодный душ. Раньше было тяжело воспринимать все это всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно“, — отметил еще один собеседник газеты.

Уточняется, что общение между Трампом и Фредериксен продлилось 45 минут. Белый дом не публиковал официальных комментариев на этот счет. В свою очередь датский премьер рассказала, что дала понять президенту США, что арктический остров, являющийся автономным регионом скандинавского королевства, „не продается“, несмотря на „большой интерес“ США.

В офисе премьер-министра Дании заявили, что „не подтверждают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками“. В Белом доме информацию Financial Times не комментировали.

Американское издание пишет, что многие европейские чиновники надеялись, что заявления Трампа о планах взять под контроль Гренландию были некоей „уловкой“ для усиления влияния НАТО. Однако разговор с премьером Дании „разрушил эти надежды“, отмечает издание.

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