Финляндия укрепляет свои меры против теневого флота и гибридного воздействия

Элина Валтонен поблагодарила финские власти за их оперативное сотрудничество и готовность к действиям при задержании и расследовании судна Eagle S. Она подчеркнула важность соблюдения принципа верховенства права и сообщила, что юристы стран ЕС обсуждают меры против теневого флота России. "На саммите НАТО в Финляндии две недели назад мы сосредоточились на защите критической инфраструктуры, особенно подводной, и договорились о дальнейших действиях“, – заявила она.

В интервью Валтонен подчеркнула, что достижение справедливого и устойчивого мира в Украине соответствует интересам США, тем более, что президент Дональд Трамп не любит выглядеть проигравшей стороной. "Если Трамп заключит какое-то перемирие, и оно нарушится через несколько месяцев или, по крайней мере, в течение его президентского срока, он будет выглядеть слабым. Конечно, в его интересах поддерживать Украину, и мы все стремимся к миру. Президент Трамп хочет мира, Финляндия хочет мира, и если кто-то действительно хочет мира, так это Украина. Но мир должен быть устойчивым, потому что мы здесь, в Европе, и особенно в соседстве с Россией, понимаем, что угроза может остаться, даже если будет заключено какое-то соглашение“, - добавила она.