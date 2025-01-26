ФОТО | В центре Таллинна можно было поучаствовать в „выборах“ президента Беларуси
„Мы приглашаем вас прийти и символически „проголосовать“. Это не займет у вас много времени, но ваше участие очень много значит“, — призывали организаторы акции.
„Сегодня в Беларуси — так называемые выборы, — говорит уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов. — Однако мы знаем, что эти „выборы“ — всего лишь еще один инструмент укрепления диктатуры Лукашенко“.
Все желающие могли присоединиться к международной акции солидарности и поддержать демократическое общество Беларуси.
Напомним, сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок . Во время протестов в 2020 году, когда белорусы выходили на мирные акции протестов против фальсификации выборов, Лукашенко уверял, что шестой срок станет последним.
После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.
Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.
За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала короткое заявление по президентским выборам, проходящим в воскресенье, 26 января в Беларуси.
„Лукашенко цепляется за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах. Это вопиющее оскорбление демократии. Лукашенко не имеет никакой легитимности“.
Ранее Комиссия Рийгикогу по иностранным делам заявила, что не признает так называемые выборы президента, которые состоятся в воскресенье в Беларуси под жестким контролем режима Лукашенко
„26 января Александр Лукашенко, который управляет Беларусью при поддержке российского режима в течение последних 30 лет, организует очередной избирательный фарс, при помощи которого пытается скрыть диктатуру под фальшивой маской демократии, подавляя при этом права человека и права граждан“, – отмечается в заявлении, с которым комиссия выступила на заседании Рийгикогу 24 января, в пятницу.
Ссылаясь на заявление Рийгикогу от 25 августа 2020 года, комиссия по иностранным делам заверяет, что и в этот раз не признает „выборы“, проходящие под жестким контролем режима, и призывает при первой возможности организовать в Беларуси свободные и демократические выборы президента под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.