ФОТО | В центре Таллинна можно было поучаствовать в „выборах“ президента Беларуси

„Сегодня в Беларуси — так называемые выборы, — говорит уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов. — Однако мы знаем, что эти „выборы“ — всего лишь еще один инструмент укрепления диктатуры Лукашенко“.

Все желающие могли присоединиться к международной акции солидарности и поддержать демократическое общество Беларуси.

Напомним, сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок . Во время протестов в 2020 году, когда белорусы выходили на мирные акции протестов против фальсификации выборов, Лукашенко уверял, что шестой срок станет последним.

После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.

Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.

За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала короткое заявление по президентским выборам, проходящим в воскресенье, 26 января в Беларуси.

„Лукашенко цепляется за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах. Это вопиющее оскорбление демократии. Лукашенко не имеет никакой легитимности“.